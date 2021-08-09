تراند الفن: صراع المقعد الأفريقي .. إنبي 0 – 0 سموحة

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 9 أغسطس 2021 09:09 مساءً - متابعة- علي البهجي:

زوار مصراوي الكرام نقدم لكم تغطية مباشرة لأحداث مباراة سموحة وإنبي، مساء اليوم الإثنين، في إطار منافسات الجولة الـ 29 بدوري we المصري.

ويمتلك فريق سموحة فرصة ذهبية للمشاركة في الكونفدرالية، حيث يحتل المركز السادس برصيد 40 نقطة جمعها من 28 مباراة، وفي حالة فوزه اليوم الاثنين على إنبي سيرتقي للمركز الرابع بفارق المواجهات المباشرة مع بيراميدز.

الاتحاد السكندري لديه 41 نقطة من 28 مباراة، وفي حالة فوزه على الزمالك غداً الثلاثاء سينفرد بالمركز الرابع ويفوز بالمقعد الإفريقي.

وتقرر مشاركة الفريق صاحب المركز الرابع رفقة المصري في الكونفدرالية، وهو الذي يحتله الآن بيراميدز برصيد 43 نقطة من 29 مباراة، لكنه مهدد بفقدانه قبل يوم التسجيل.

ويلعب إنبي بتشكيل مكون:

عبد العزيز البلعوط- علي فوزي – رامي صبري – إبراهيم القاضي – مصطفى دويدار- إياد كمال – أحمد يوسف – محمد مرسي – كريم طارق- جون إيبوكا – دينو بيتر”.

وجاء تشكيل سموحة على النحو التالي:

الهاني سليمان، محمود البدري، رجب نبيل، محمد عبد المنعم، شريف رضا، محمود حليمو، أحمد حمص، أحمد عبدالقادر، محمد حليمو، مصطفى فتحي، عرفة السيد”.

ويلعب إنبي بتشكيل مكون من:

عبد العزيز البلعوط- علي فوزي – رامي صبري – إبراهيم القاضي – مصطفى دويدار- إياد كمال – أحمد يوسف – محمد مرسي – كريم طارق- جون إيبوكا – دينو بيتر”.

أحداث المباراة