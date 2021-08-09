تراند الفن: بالأسود.. أول ظهور لمحمد رجب بعد وفاة والده

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 9 أغسطس 2021 09:09 مساءً - كتب- عبدالفتاح العجمي: شارك الفنان محمد رجب، جمهوره ومتابعيه، صورة جديدة له عبر حسابه على موقع “إنستجرام”. ظهر رجب في الصورة بإطلالة سوداء، حيث ارتدى تي شيرت أسود، وكذلك نظارة سوداء. يذكر أن والد الفنان محمد رجب، رحل عن عالمنا يوم الثلاثاء الموافق 27 يوليو الماضي. ونعاه رجب عبر حسابه بموقع “إنستجرام” قائلا: “‏الله يرحمك ويغفرلك يا بابا ويدخلك الفردوس الأعلى.. اللهم اجعل قبره نورا دائما لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يا رب العالمين”. يذكر أن أخر أعمال الفنان محمد رجب مسلسل “ضربة معلم” مع النجوم: رانيا فريد شوقي، رياض الخولي، محمد عز، هاجر أحمد، مي سليم وغيرهم، من ﺇﺧﺮاﺝ إسماعيل فاروق وﺗﺄﻟﻴﻒ أحمد عبدالفتاح، وعُرض العمل في نوفمبر الماضي.



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