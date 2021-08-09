تراند الفن: تدريبات عسكرية مشتركة (روسية – أوزبكية) للكشف عن المسلحين المتسللين عبر الحدود

موسكو – (أ ش أ):

تجري روسيا وأوزبكستان تدريبات عسكرية مشتركة اليوم الإثنين بهدف الكشف عن المسلحين المتسللين عبر الحدود.

وذكرت وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) أنه أثناء تنفيذ التدريبات، تم اكتشاف المسلحين الذين حاولوا التسلل باستخدام طائرات مسيرة، وتم حصارهم والقضاء عليهم.

واستخدمت وحدات أوزبكستان بنشاط المعدات العسكرية الروسية الصنع خلال هذه العملية، على سبيل المثال، المركبات المدرع K-53949 (4×4)، التي دخلت الخدمة في عام 2019، كما تم توفير الدعم الناري بواسطة مروحيات مي-35 إم باستخدام صواريخ الطائرات غير الموجهة.

و شارك 1500 فرد وحوالي 200 وحدة من مختلف المعدات وأربع طائرات من طراز تو-22إم3 من القوات الجوية الروسية في عملية مكافحة الإرهاب.