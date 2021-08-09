تراند الفن: وسط غفلة الحكم.. تبديل سادس يهدد فولفسبورج بالاستبعاد من كأس ألمانيا

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 9 أغسطس 2021 09:09 مساءً - شهدت بطولة كأس ألمانيا خطأ فادح في الدور التمهيدي خلال مواجهة فولفسبورج، ومونستر، والتي انتهت بفوز الأول بثلاثية مقابل هدف وحيد.

وانتهت المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق، بعدما سجل فولفسبورج هدفا قاتلا في الدقيقة 90، لتمتد المباراة لوقت إضافي.

فولفسبورج كان قد أجرى 3 تبديلات خلال الوقت الأصلي، ليُجري مارك فان بوميل 3 تبديلات خلال الوقت الإضافي، التبديل الرابع جاء في الدقيقة 98، قبل أن يُجري تبديلين في الدقيقة 102، وسط غفلة من حكام المباراة، وإداريي الفريقين.

صحيفة كيكر الألمانية، أكد أن التبديل السادس يضاف خلال الوقت الإضافي خلال بطولة أوروبا، ولكن في بطولة كأس الاتحاد الألماني تقتصر التبديلات على 5 حتى مع امتداد المباراة لوقت إضافي.

وانتهت المباراة بفوز فولفسبورج بثلاثية مقابل هدفين، ليتأهل للدور التالي.

وعقب المباراة تقدم فريق مونستير بشكوى إلى الاتحاد الألماني، ليصبح فريق فولفسبورج مهددا بالاستبعاد من البطولة بعد ذلك الخطأ الإداري.