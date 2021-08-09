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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الأسبوعية تخفيضات وخصومات شهر أغسطس تصل ل 70% أقوى عروض السعودية اليوم في المقال التالي
عروض بنده الأسبوعية في السعودية خصومات بنده في السعودية، شركة بنده من أكثر الشركات المميزة والمعروفة في المملكة العربية السعودية، حيث نجحت شركة بنده في الانتشار في جميع أنحاء المملكة وامتلاك الكثير من الفروع، وذلك بهدف سهولة الوصول إلى العملاء في كل مكان، وتقوم شركة بنده بتقديم مجموعة مختلفة ومميزة من العروض الأسبوعية لعملائها في كل مكان.
عروض بنده اليوم خصومات وتخفيضات على معظم المنتجات تصل ل 60 %
عروض بنده الأسبوعية
تقوم خصومات بنده بتقديم مجموعة كبيرة ومتنوعة من العروض والخصومات الهائلة لعملائها في كل فروع بنده، هذه العروض التي تشمل المنتجات الغذائية والسلع الاستهلاكية المختلفة التي يبحث عنها العملاء بشكل مستمر، كما تقوم شركة بنده بتغيير هذه العروض بشكل مستمر وذلك لتتناسب مع كل العملاء واحتياجاتهم المختلفة.
تخفيضات بنده اليوم
- تنزيلات بنده بلغ سعر علبة خردل فرشلي وخردل بالبهارات الحارة 340 جم 6 ريال سعودي بدلاً من سعر 9 ريال سعودي.
- خصومات اكسترا بلغ سعر علبة صلصة تتبيلة أجنحة الدجاج بالثوم فرشلي 9 ريال سعودي بدلاً من سعر 13 ريال سعودي.
- تنزيلات اكسترا بلغ سعر علبة صلصة الطعام الخضراء تبايكو 8 ريال سعودي بدلاً من سعر 11 ريال سعودي.
- بلغ سعر علبة فراولة حشوة تورتة فرشلي 11 ريال سعودي بدلاً من سعر 17 ريال سعودي.
- بلغ سعر علبة حليب جوز الهند مكاني 150 جم 9 ريال سعودي بدلاً من سعر 13 ريال سعودي.
خصومات اكسترا اليوم
- عروض اكسترا اليوم بلغ سعر علبة ذرة حلوة كاملة حدائق أورينت 10 ريال سعودي بدلاً من سعر 15 ريال سعودي.
- تخفيضات اكسترا بلغ سعر علبة بيكينج باودر حدائق أورينت 7 ريال سعودي بدلاً من سعر 10 ريال سعودي.
- بلغ سعر علبة زينة قوس قزح فرشلي 18 ريال سعودي بدلاً من سعر 24 ريال سعودي.
- بلغ سعر علبة بيكربونات الصوديوم حدائق أورينت 7 ريال سعودي بدلاً من سعر 10 ريال سعودي.
- بلغ سعر علبة توت أزرق حشوة تورتة فرشلي 14 ريال سعودي بدلاً من سعر 19 ريال سعودي.
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