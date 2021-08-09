شوف عروض جرير الأسبوعية أقوى الخصومات لهذا الشهر خصم 50%

عروض جرير الأسبوعية، عروض مكتبات جرير داخل المملكة العربية السعودية، حيث تعمل مكتبات جرير على تقديم أجود المستويات المميزة من الخدمات لكافة المواطنين في جميع أنحاء المملكة، فقد قامت شركة جرير بامتلاك كثير من الفروع في جميع أنحاء المملكة وهذا كان لمساعدة العملاء في سهولة الوصول للفروع واقتناء كل احتياجاتهم الأساسية، حيث أن مكتبات جرير متخصصة في بيع الأدوات المدرسية المختلفة وغيرها.

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شركة جرير تعمل على تقديم مجموعة متنوعة من العروض والتخفيضات كل أسبوع لكافة عملاء جرير في جميع فروع الشركة، وهذه العروض تشتمل على الكتب والأدوات الدراسية والأجهزة الإلكترونية والهواتف النقالة وجميع الأقسام المتنوعة التي يزداد عليها الطلب، وتقوم مكتبات جرير بالإعلان عن كل هذه العروض على موقعها الإلكتروني الخاص بها.

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أحدث عروض اتش بي من جرير

خصومات جرير اليوم كمبيوتر محمول HP 15-da2026nx مقاس 15.6 بوصة، Intel Core i5-10210U (الجيل العاشر)، بطاقة رسومات Intel UHD ،256 جيجابايت PCIe NVMe M.2 SSD، بسعر 2399 ريالًا سعوديًا شاملاً الضريبة. عروض جرير الشهرية HP Pavilion، 13-be0005nx، Laptop، 13.3 ” ، AMD Ryzen 7-5800U، بطاقة رسومات AMD Radeon Vega المدمجة، 1 تيرابايت SSD، بسعر 4599 ريال سعودي شامل الضريبة. تخفيضات جرير الأسبوعية HP Pavilion x360 ، 14-dy0015nx ، لابتوب 2 في 1 قابل للتحويل ، Intel Core i5-1135G7 (الجيل 11) ، 14 بوصة ، 256 جيجا بايت PCIe NVMe M.2 SSD ، 8 GB RAM، Windows 10، بسعر 3299 ريال سعودي شامل الضريبة.

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