شوف عروض جرير الأسبوعية أقوى الخصومات لهذا الشهر خصم 50%

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عروض جرير الأسبوعية، عروض مكتبات جرير داخل المملكة العربية السعودية، حيث تعمل مكتبات جرير على تقديم أجود المستويات المميزة من الخدمات لكافة المواطنين في جميع أنحاء المملكة، فقد قامت شركة جرير بامتلاك كثير من الفروع في جميع أنحاء المملكة وهذا كان لمساعدة العملاء في سهولة الوصول للفروع واقتناء كل احتياجاتهم الأساسية، حيث أن مكتبات جرير متخصصة في بيع الأدوات المدرسية المختلفة وغيرها.
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عروض جرير الأسبوعية
شركة جرير تعمل على تقديم مجموعة متنوعة من العروض والتخفيضات كل أسبوع لكافة عملاء جرير في جميع فروع الشركة، وهذه العروض تشتمل على الكتب والأدوات الدراسية والأجهزة الإلكترونية والهواتف النقالة وجميع الأقسام المتنوعة التي يزداد عليها الطلب، وتقوم مكتبات جرير بالإعلان عن كل هذه العروض على موقعها الإلكتروني الخاص بها.
خصومات جرير الشهرية
أحدث عروض اتش بي من جرير
- خصومات جرير اليوم كمبيوتر محمول HP 15-da2026nx مقاس 15.6 بوصة، Intel Core i5-10210U (الجيل العاشر)، بطاقة رسومات Intel UHD ،256 جيجابايت PCIe NVMe M.2 SSD، بسعر 2399 ريالًا سعوديًا شاملاً الضريبة.
- عروض جرير الشهرية HP Pavilion، 13-be0005nx، Laptop، 13.3 ” ، AMD Ryzen 7-5800U، بطاقة رسومات AMD Radeon Vega المدمجة، 1 تيرابايت SSD، بسعر 4599 ريال سعودي شامل الضريبة.
- تخفيضات جرير الأسبوعية HP Pavilion x360 ، 14-dy0015nx ، لابتوب 2 في 1 قابل للتحويل ، Intel Core i5-1135G7 (الجيل 11) ، 14 بوصة ، 256 جيجا بايت PCIe NVMe M.2 SSD ، 8 GB RAM، Windows 10، بسعر 3299 ريال سعودي شامل الضريبة.
تخفيضات جرير الشهرية
- تنزيلات جرير الشهرية إتش بي ستريم لابتوب 11-ak0004nx ، 11.6 إنش ، إنتل سيليرون إن 4020، إنتل UHD جرافيكس، 64 جيجا بايت (eMMC)، بسعر 1199 ريال سعودي.
- خصومات جرير الأسبوعية HP ، 713، رأس الطباعة، 999 ريال سعودي شامل الضريبة.
- تنزيلات جرير اليومية HP 100 لوحة مفاتيح سلكية متوافقة مع ويندوز أسود السعر 59 ريال شامل الضريبة.
- تخفيضات جرير اليوم HP Pavilion 15-dk1007nx كمبيوتر الألعاب المحمول، مقاس 15.6 بوصة، شبكة G10، مIntel Core i7-10870H ،NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti (4 جيجابايت)، سعته 256 جيجابايت NVMe M.1 SSD 2 تيرابايت HDD + بثمن 5299 ريالاً سعودياً شامل الضريبة.
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