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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا اليوم تخفيضات من 30 وحتي 50% على هذه المنتجات تسوق الآن في المقال التالي
عروض اكسترا السعودية، عرض الساعات الذكية من اكسترا هو أحد العروض الأسبوعية العديدة التي تقدمها شركة إكسترا، وهي شركة في المملكة العربية السعودية، رائدة في تجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية، وتقدم مجموعة متنوعة من المنتجات المختلفة من العلامات التجارية المشهورة عالميًا، ومن ضمن هذه المنتجات التي تقدمها شركة اكسترا الأجهزة المنزلية الكبيرة والصغيرة بجميع أنواعها، وكافة الإلكترونيات، والأجهزة الذكية أيضاً.
عروض اكسترا الأسبوعية خصم من 30 ل 70% أقوى عروض السعودية
عروض اكسترا السعودية
تأتي كافة هذه الخصومات اكسترا هذا الأسبوع، تحت شعار خفضنا أقل سعر بنسب مختلفة حسب المنتج، ويمكن الدفع بالتقسيط من خلال شركة تسهيل للتمويل والتي يمكن الدفع على أقساط تصل إلى 36 شهرًا، وذلك على اي من المنتجات التي تختارها حسب احتياجك، واليكم بعض من هذه العروض التي تقدمها شركة اكسترا.
تخفيضات اكسترا الأسبوعية
عروض الساعات الذكية من تنزيلات اكسترا:
- تخفيضات اكسترا Apple Watch Series 6، مقاس 44 ملم، GPS, إطار باللون الأحمر، سوار رياضي لونه أحمر، سعرها بعد البيع 1499 ريالاً بدلاً من 1959 ريالاً، خصم 23.86٪ أي ما يعادل 470 ريالاً.
- خصومات اكسترا هواوي واتش جي تي 2، مقاس 46 ملم لون رمادي، السعر هو 829 ريال بدلاً من 1049 ريالاً، بخصم 20.97٪ أي ما يعادل 220 ريالاً.
- تنزيلات اكسترا من بين عروض الساعات الذكية Extra Apple Watch Series 6، مقاس 40 ملم، GPS، إطار باللون الأزرق، السعر بعد البيع 1639 ريال بدلاً من 1849 ريال، بخصم 11.35٪ ، أي مايعادل 210 ريال.
- Samsung Galaxy Wash3، مقاس 41 ملم، باللون الذهبي، سعرها بعد البيع 1299 ريال بدلاً من 1699 ريالاً، بخصم 23.54٪ أي ما يعادل 400 ريال.
- Apple Watch Edition AI، مقاس 40 ملم، GPS، إطار باللون الرمادي، السعر بعد البيع 1099 ريال سعودي بدلاً من 1299 ريال سعودي، بخصم 15.39٪ أي ما يعادل 200 ريال سعودي.
- هاتف Samsung Galaxy Watch 3، مقاس 41 ملم، لون فضي، وسعره بعد البيع 1299 ريال بدلًا من 1699 ريالًا، وبخصم 23.54٪ ، أي ما يعادل 400 ريال.
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