نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض أولاد العثيم القوية في السعودية الجابرة والتي تصل إلى 65% مهرجان “الطازج” الحق العرض في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم سلسة هايبرات أولاد العثيم في المملكة العربية السعودية الكثير من العروض والخصومات على السلع الغذائية وأدوات المنزل والأجهزة الكهربائية وغيرها، كما يقدم أولاد العثيم عرض أسبوعي على السلع الغذائية الطازجة، وأطلق على العرض اسم “مهرجان الطازج” والذي يشمل فيه الفواكه والخضروات الطازجة، واليوم الأثنين الموافق 9 أغسطس هو موعد هذا العرض القوى للغاية، ونوافيكم في هذا المقال تفاصيل مهرجان الطازج من أولاد العثيم.

عروض أولاد العثيم

دائما ما توفر أسواق أولاد العثيم الكثير من الخصومات والتخفيضات القوية التي تصل غالباً إلى 60%، والتي ينتظرها الكثيرون من المواطنين في المملكة العربية السعودية باستمرار، وهذا لشراء كافة مستلزماتهم منه، فالتخفيضات التي يقدمها ليس على سلع واحدة فقط، بل تشمل المواد الغذائية المختلفة، والأدوات المنزلية، والأجهزة الكهربائية والموبايلات والشاشات وغيرها.

عروض الطازج من أولاد العثيم

جاء في المجلة الخاصة بأولاد العثيم، عرض اليوم الأثنين الموافق 9 أغسطس، والذي يطلق عليها مهرجان “الطازج” ويشمل هذا العرض الكثير من التخفيضات والعروض القوية على السلع الغذائية المختلقة ومنها الأرز والسكر والزيت والسمن والمعلبات والخضروات والفواكه والجبن بكل أنواعها، والزيتون والفلفل، بالإضافة إلى شرائح البطاطس، والعصائر والألبان، وكل السلع الغذائية التي يحتاج له المنزل.

مهرجان الطازج اليوم الأثنين 9 أغسطس

يشمل مهرجان الطازج من أولاد العثيم الكثير من السلع الغذائية الطازجة بأسعار قليلة جداً في متناول الجميع، وتلك السلع كالتالي:

طماطم شيري بسعر 7.95 ريال.

بطاطس طازج بسعر 2.25 ريال.

بصل أبيض بسعر 4.45 ريال.

بطاطا حلوة بسعر 3.75 ريال.

جزر بسعر 5.45 ريال.

خيار بسعر 3.95 ريال.

2 كيلو عنب أبيض بسعر 5.95 ريال.

كيلو تفاح أخضر بسعر 6.75 ريال.

سعر حبة الأناناس 6.95 ريال.

كيلو موز بسعر 3.95 ريال.

جبن رومي تشيزا بسعر 28.95 ريال.

مربى كرز شامي بسعر 27.35 ريال.

جبن الزهار بحبة البركة بسعر 21.80 ريال.

ولم يقتصر المهرجان على السلع الغذائية فقط بل يوجد به عروض قوية على بعض منتجات التنظيف ومنها برسيل جيل للغسالات الأوتوماتك، والصابون، والديتول، بالإضافة إلى المناديل المختلفة، وإليكم الآن صور مجلة العثيم من مهرجات الطازج: