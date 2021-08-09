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انت الان تتابع تفاصيل خبر رسائل تهنئة بالعام الهجري الجديد 1443 هـ والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - مع بداية العام الهجري الجديد 1443 يتبادل العديد من الأشخاص رسائل التهاني بالعام الهجري الجديد علي مختلف وسائل التواصل الاجتماعي فمنهم من يبعث عبارات تهاني علي الواتس اب ومنهم من يرسل تغريدات تهنئة بالعام الهجري الجديد لذلك أخترنا لكم مجموعة منتقاة بعناية من رسائل وعبارات تهنئة العام الهجري 1443 هـ.
رسائل تهنئة العام الهجري الجديد 1443هـ
- 1 محرم | 1443هـ ﴿ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ﴾ اللهم أمطر علينا غيثًا من الصحة والعافية والمسرَّات .. اللهم أجعله عاماً لتحقيق الأمنيات وإستجابة الدعوات.
- اللهم أجعل هذا العام مليئًا بالخيرات والمغفرة والبركات والرحمة والرخاء والأمن والأمان والاستقرار، يارب العالمين يا ذا جلال والإكرام .
- جدد الله علينا وعليكم النعَمْ ودفع عنَّا وعنْكم النِقَمْ.
- في بداية العام الهجري الجديد 1443 أسأل الله أن يحقق فيها أمانينا وأمانيكم وأن يعيده علينا وعليكم وعلى الجميع بكل خير، وكل عام وأنتم والأمة الإسلامية بألف خير.
- عام جديد وأمل يتجدد .. عام هجري جديد أقبل علينا نسأل الله تعالى أن يجعله عام خير وأن يزيل عنا هذا الوباء .. كل عام وأنتم بخير.
- نستقبل عاما جديدا ونفارق عاما ماضيا استودعناه أدعية رمضان و ابتهالات عرفة وكلنا يقين ورجاء بأنها لم تذهب هباء فما كان الله ليضيع إيماننا ودعاءنا.
- اللهُم اجعله عامًا لا يضيق لنا فيه صدر، ولا يخيب لنا فيه أمر، ولا يرد لنا فيه دُعاء، واحفظ لنا من نحب، وبشرنا بما يسر، وحقق لنا ما نتمنى يارب العالمين
- نتقدم إليكم بأعز التهاني بمناسبة العام الهجري الجديد، داعين المولى أن يعيده علينا و عليكم بالخير واليمن والبركات.
أدعية العام الهجري الجديد 1443هـ
- اللهم اجعله عام عزٍ وتمكين للإسلام والمسلمين. اللهمّ اشفِ مرضانا، وارحم موتانا، وحرِّر أقصانا، وأدِمْ أفراحنا، وأزِلْ أتراحنا، واحم حدودنا، وانصر جنودنا.
- اللهم أجعله عام خيرً و سعادة للجميع اللهم أجعل في هذا العام تحقيقاً للأماني و الأحلام و الطموحات اللهم أجعلنا في كل لحظة قريبين إليك بعيدين عن ما يغضبك علينا اللهم أجعله عامً فيه تفريجً للهموم و الأحزان اللهم أمد أعمارنا في طاعتك.
- اللهم اجعله عاماً سعيداً مباركاً مزهراً بالخير والبركات ومثمراً بالعطاء والإنجاز.
- في هذه السنة المباركة، نقول: الحمد لله رب العالمين الذي شاء لنا أن نبلغ هذا العام الهجري الجديد بأحسن حال، ربنا بارك لنا في هذه السنة وارحمنا بها برحمتك يا كريم، اللهم نسألك الخير والرحمة والمغفرة.
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نبارك لكم عامًا هجريًا جديدًا.. جعله الله عام خير ورحمة وسلام على بلدنا والأمة الإسلامية وشعوب العالم أجمع.
اللهم أعطني خيرها وكفني شرها وأفتح لي أبوابك المغلقة وحقق لي فيها ما أتمني…يا ر ب.
عبارات تهنئة رأس السنة الهجرية 1443 هـ
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اللهمَّ في هذه السنة الجديدة أسألك لجميع المسلمين الخير والرحمة والثبات، اللهم بارك لنا في أعمارنا وأرزاقنا، واجعلنا من الذين غفرت لهم وأعتقت رقابهم من النار في هذه السنة يا كريم.
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في هذه السنة الهجرية الجديدة، أبعث رسالة إلى كل صديق وقريب من القلب، رسالة معطرة بذكر رب العالمين جل وعلا، أبعثها لكل مسلم يحق له الفرح بمناسبة الهجرة النبوية المباركة، أقول فيها: “اللهم اجعل هذه السنة كلها خير وسعادة وفرح علينا وعلى جميع المسلمين يا كريم، كل عام وأنتم بخير يا أغلى الناس على قلبي”.
الإحتفال بالعام الهجري الجديد
يستقبل العالم والمجتمع الاسلامي والعربي بوجه خاص بالعام الهجرى الجديد بشكل رائع من مظاهر الاحتفال والاهتمام والفخر بمعجزة النبي صلي الله عليه وسلم الإلهية التي كانت بداية لتغيير حياة البشرية والعالم أجمع والمشاعر والعواطف التي تصاحب الاحتفال بالعام الهجري الجديد.
صور تهنئة بالعام الهجري الجديد
يبحث الكثير عن صور تهاني رأس السنة الهجرية لتبادل التهاني والتبريكات علي الأقارب والأحبة بمناسبة العام الهجري الجديد 1443هـ واليكم مجموعة كبيرة من صور تهاني العام الجديد
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