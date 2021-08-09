رسائل تهنئة بالعام الهجري الجديد 1443 هـ

نبارك لكم عامًا هجريًا جديدًا.. جعله الله عام خير ورحمة وسلام على بلدنا والأمة الإسلامية وشعوب العالم أجمع.

اللهم أعطني خيرها وكفني شرها وأفتح لي أبوابك المغلقة وحقق لي فيها ما أتمني…يا ر ب.