شوف عروض موبايلي مُكالمات “علي كل المكالمات والباقات”

عروض موبايلي مُكالمات.

تقدم شركة موبايلي العديد من العروض للشبكات المحلية داخل المملكة العربية السعودية.

أو العروض الخاصة بالمكالمات الدولية التي تكون خارج المملكة العربية السعودية.

يتابع موقع ماركتنا كل تلك العروض ويقدم لكم بحث مفصل بأحدث العروض المقدمة.

وكذلك تفاصيل العروض التعي تقدمها شركة موبايلي.

أيضًا يوفر موقع ماركتنا تفاصيل الباقات التي تقدمها شركة موبايلي من فترة إلى الأخرى.

تشمل هذه العروض الدقائق وكذلك الرسائل النصية و العديد من بيانات الأنترنت بأحدث العروض المقدمة من شركة موبايلي 2021.

عروض موبايلي مُكالمات

يقدم لكم موقع ماركتنا جميع الأسعار والعروض التي تقدمها شركة موبايلي ولكن الأسعار المذكورة هي أيضًا تشمل ضريبة القيمة.

إليكم معظم أخر عروض شركة موبايلي.

موبايلي مفوتر 50

عرض موبايلي مفوتر 50 مقدم من شركو موبايلي.

أيضًا في هذا العرض التي تقدمه شركة موبايلي لعملائها الكرام يمكنك الحصول على 300 دقيقة للمكالمات.

كذلك يمكنك أيضًا الحصول على 50 رسالة نصية.

وأيضًا يمكنك الحصول على بيانات الإنترنت.

كما أن التي يمكنك الاستفادة من 3 جيجابايت.

بالإضافة إلى أن هذا العرض المميز فقط تقدمه شركة موبايلي بسعر 57.5 ريال سعودي شهرياً.

أيضًا إن عرض موبايلي مفوتر Esim50 متوفر كذلك مقابل 57.5 ريال شهرياً.

عرض موبايلي مفوتر 100

عرض موبايلي مفوتر 100.

هذا العرض التي تقدمة شركة موبايلي يمنح المُستخدم 1500 دقيقة من مكالمات.

كذلك يتيح العرض 100 رسائل نصية.

وأما بالنسبة إلى بيانات الإنترنت يمكنك الاستفادة من استخدام 20 جيجابايت بيانات إنترنت.

ثم أن كل هذا العرض المميز الذي تقدمه شركة موبايلي فقط بسعر 115 ريال شهري.

عرض موبايلي مفوتر 200 عروض موبايلي مُكالمات

عرض موبايلي مفوتر 200 يقدم هذا العرض المقدم من شركة موبايلي.

كذلك يتمتع المُستخدم بعدد لا يوجد له حدود من استخدام دقائق المكالمات.

ثم أما بالنسبة إلى بيانات الإنترنت يمكنك الاستفادة ب 97 جيجابايت.

كذلك تقدم شركة موبايلي استخدام مفتوح ولا يوجد له حدود من السوشال ميديا.

أيضًا كل هذا العرض المميز التي تقدمه شركة موبايلي فقط بسعر 230 ريال شهري.

عرض مفوتر 300 عروض موبايلي مُكالمات