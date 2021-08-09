تراند الفن: صورة مؤثرة.. إيمي ودنيا سمير غانم مع نعش والدتهما قبل دفنها

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 9 أغسطس 2021 07:10 مساءً - كتب- عبدالفتاح العجمي:

مازالت مواقع التواصل الاجتماعي، يسيطر عليها الحزن بعد رحيل النجمة الكبيرة دلال عبدالعزيز، عن عالمنا، أول أمس السبت، عن عمر يناهز 61 عاما.

وانتشرت الكثير من المقاطع والصور من تشييع جثمانها أمس الأحد، من مقابر الأسرة بالوفاء والأمل في مدينة نصر، بعد أداء الصلاة عليها في مسجد المشير بالتجمع الخامس.

ومن بين الصور التي لاقت تداولا واسعا عبر الشبكات الاجتماعية، صورة تظهر خلالها ابنتيها دنيا وإيمي سمير غانم، وهما داخل سيارة نقل جثمانها إلى مثواه الأخير، ويضعان يديهما على النعش، والدموع تعنون مشهد الوداع لوالدتهما بعد رحيل والدهما الفنان الكبير الراحل سمير غانم في 20 مايو الماضي.

دلال عبدالعزيز تخرجت في كلية الزراعة جامعة الزقازيق، ثم جاءت إلى القاهرة، واكتشفها المخرج الكبير نور الدمرداش ثم عملت مع ثلاثي أضواء المسرح في بداية تعارفها بالجمهور، حصلت على بكالوريوس من كلية الإعلام جامعة القاهرة وليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية من كلية الآداب جامعة القاهرة، بالإضافة إلى دبلومة في العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.

وشاركت دلال عبدالعزيز خلال مشوارها الفني الطويل في العديد من الأفلام الناجحة ومنها: “أسرار البنات، عصافير النيل، كارما، بئر الخيانة، النوم في العسل، مبروك وبلبل، يا رب ولد، لا تراجع ولا استسلام، وآسف على الإزعاج”، وكان آخر أفلامها “أعز الولد” الذي عُرض هذا العام.

وغادرت عالمنا يوم السبت الماضي، الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، بعد صراع مع المرض منذ أصيبت بكورونا في 30 أبريل الماضي، عن عمر يناهز 61 عاما، وأقيمت صلاة الجنازة على روحها أمس الأحد عقب صلاة الظهر بمسجد المشير بالتجمع الخامس، ودُفنت في مقابر الأسرة بالوفاء والأمل بمدينة نصر.