تراند الفن: تونس.. النيابة العامة تمنع 12 شخصا بينهم وزير سابق من السفر لشبهة فساد

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 9 أغسطس 2021 07:10 مساءً - وكالات:

أعلنت النيابة العمومية بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي، في تونس، أنه تم منع 12 شخصا بينهم، وزير سابق من السفر، لشبهة فساد مالي وإداري.

وقالت وكالة الأنباء التونسية، إنه “تقرر اليوم الإثنين، تحجير السفر عن 12 مشتبها بهم في شبهة فساد مالي وإداري، في صفقات استخراج ونقل الفسفاط”.

وأضافت أن “من بين هؤلاء المشتبه بهم وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سابقا ورئيس مدير عام سابق لشركة فسفاط قفصة ومراقب مالية بوزارة المالية ومديرين بشركة فسفاط قفصة ووكلاء شركات مناولة خاصة ونائب بالبرلمان المجمد وشقيقه”.

وتابعت أنه “سيتم الاحتفاظ بالنّائب سعيد الجزيري، صاحب إذاعة القرآن الكريم غير القانونية، بسبب ما قام به من كسر تشميع غرفة بثّ الإذاعة الموجودة بولاية زغوان، في شهر مارس 2021 “.

وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، أصدر الشهر المنصرم، قرارات استثنائية، جمد بها عمل البرلمان لمدة شهر، وأقال رئيس الحكومة، ورفع الحصانة عن نواب البرلمان.