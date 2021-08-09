تراند الفن: الفتوى والتشريع تؤيد زيادة إيجار شقة من 3 جنيهات لـ 500 جنيه

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 9 أغسطس 2021 07:10 مساءً - كتب- محمود الشوربجي:

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى أحقية مركز ومدينة منوف بمحافظة المنوفية في المطالبة بأجرة المثل للشقة رقم (۱۳۰) المؤجرة بقصد استعمالها استراحة الأعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة الإلكترونية بمنوف التابعة لجامعة المنوفية.

وقالت الجمعية في فتواها، إنه في غضون شهر يناير عام 1990 وافق رئيس مجلس مدينة منوف على تأجير الشقة رقم (130) التابعة لمجلس مدينة منوف والكائنة خلف مجلس المدينة- لصالح كلية الهندسة الإلكترونية بمنوف، بغرض استخدامها استراحة الأعضاء هيئة التدريس بالكلية مقابل قيمة إيجارية مقدارها 3 جنيهات 70 قرشاً شهريا، على أن تكون مدة العقد مشاهرة.

وأضافت، ثم أصدر محافظ المنوفية قراراً بتشكيل لجنة بمراجعة القيمة الإيجارية للأصول المملوكة للمحافظة، وانتهت تلك اللجنة إلى أن القيمة الإيجارية للاستراحة المشار إليها تقدر بواقع (500) خمسمائة جنيه شهريا.

وبتاريخ 13 أكتوبر 2020 قام رئيس مجلس مدينة منوف بإخطار كلية الهندسة بمنوف بزيادة القيمة الايجارية للشقة المذكورة إلى مبلغ (500) جنيه اعتبارا من 1 أكتوبر 2020.

وأوضحت الفتوى، أنه ولما كانت الوحدة السكنية المشار إليها تعد من الأموال الخاصة المملوكة للمحافظة (ممثلة في مجلس مدينة منوف) وأن إجراءات تعديل القيمة الإيجارية سالفة البيان قد تمت في إطار من السلطة التقديرية الممنوحة للوحدات المحلية في تأجير أموالها المملوكة لها ملكية خاصة بأجرة المثل، وذلك بموجب أحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم (43) لسنة 1979 وتعديلاته، فمن ثم يكون مسلك مجلس مدينة منوف في هذا الشأن قد وافق صحيح حکم قانون نظام الإدارة المحلية المشار إليه.