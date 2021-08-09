تراند الفن: تنظيم الاتصالات يلزم شركات المحمول برد 2 مليون جنيه لعملاء

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 9 أغسطس 2021 07:10 مساءً - كتب- علاء حجاج:

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات رد مبلغ 2 مليون جنيه إلى عدد من عملاء شركات خدمات الهاتف المحمول بعد أن تحقق الجهاز من شكواهم تجاه مقدمي الخدمة، خلال الفترة من يناير إلى آخر يونيو 2021.

وأشار الجهاز، خلال تقرير له، إلى أن توزيع نسبة المبالغ التي تم ردها وفقًا لنوع الشكوى تضمن 68% مكالمات محمول (فاتورة/ رصيد)، وبنسبة 19% مطالبات غير صحيحة، وبنسبة 9% اشتراك بخدمات دون رغبة المستخدم، وبنسبة 4% للتجوال.

وجاءت نسبة المبالغ التي تم ردها وفقًا للمشغلين بنسبة 65% لشركة أورانج، و23% لشركة فودافون، و10% لشركة اتصالات، و2% لشركة وي، بحسب التقرير.

وألزم جهاز تنظيم الاتصالات الشركات مقدمي خدمات الإنترنت الثابت بتحديث منظومة إجراءات الاشتراك والإلغاء في خدمة الإنترنت الثابت، بحيث لا تتعدى مدة تنفيذ الطلب فترة أسبوع بحد أقصى.

وأوضح الجهاز أن هذا الإجراء يأتي نتيجة لمتابعة ورصد الجهاز لشكاوى العملاء الخاصة بحجز الخط بدون علم العميل، وكذلك شكاوى طول الفترة الزمنية اللازمة لإلغاء الحجز، على أن يتم تفعيل العمل بالمنظومة الجديدة بداية من أكتوبر 2021.

كما ألزم الجهاز شركات المحمول بإخطار المستخدمين من خلال رسالة نصية قصيرة بأي مبالغ يتم استقطاعها من الرصيد عند إعادة شحنه، كما ألزم الشركات مقدمي خدمات الإنترنت الثابت بضرورة إخطار المستخدم من خلال رسالة نصية قصيرة على رقم هاتفه المحمول عند استهلاك 50% و75% و100% من الباقة لتمكين المستخدم من متابعة استهلاكه.

وأعلن جهاز تنظيم الاتصالات مضاعفة الطاقة الاستيعابية لمركز تلقي شكاوى مستخدمي خدمات الاتصالات (155)، ليعمل طوال أيام الأسبوع بواقع 14 ساعة يوميا، وذلك لضمان تلقي شكاوى المستخدمين على مدار الساعة.