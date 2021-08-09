تراند الفن: الأردن يسجل 929 إصابة و8 حالات وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 9 أغسطس 2021 07:10 مساءً - أدمن ‏44 دقيقة مضت عرب وعالم 13 زيارة

عمان – (أ ش أ): سجلت وزارة الصحة الأردنية 929 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 778 ألفا و93 حالة. وأوضحت الوزارة – في بيان، اليوم الاثنين، أوردته وكالة الأنباء الأردنية – أنه تم تسجيل 1213 حالة شفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 755 ألفا و979 حالة، كما تم تسجيل 8 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 10 آلاف و135حالة.

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