نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض موبايلي للجوالات 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض موبايلي للجوالات 2021.

موبايلي هي أحد الشركات في المملكة العربية السعودية تقدم خدمات الهاتف المحمول.

وتقدم أيضا العديد من العروض حيث تقدم شركة موبايلي.

عروض موبايلي للجوالات 2021،شركة موبايلي هي عبارة عن كيان لتطوير التواصل الرقمي.

وكذلك لتطور خدمات التطور كل هذا لتقديم أفضل خدمة لعملائها ويقدم لهم كافة الاحتياجات.

عروض موبايلي للجوالات 2021

تعمل شركة موبايلي على توفير جميع مستويات التقنية للهواتف الذكية في أبرز واحدث صور لها لذلك تقدم هذه الشركة دائمًا العديد من العروض التي تختص بالهواتف الذكية في المملكة العربية السعودية.

ولكن ليس بغرض من ذلك الربح بل إن الغرض الأول هو توفير المستويات التقنية على أعلى مستوى وتقديم أحدث الصور لها.

كذلك تقدم شركة موبايلي العديد من عروض موبايلي للجوالات2021.

سنوضح في هذا المقال عروض اسعار الجولات.

العديد من العروض التي تقدمها شركة موبايلي هي عروض على الجولات حيث تقدم العديد من الخصومات والتخفيضات على العديد من اسعار الجولات في المملكة العربية السعودية.

هناك العديد من العروض المقدمة في شركة موبايلي.

سنعرض لكم معظم العروض التي تقدمها شركة أسعار الهواتف الذكية.

عرض موبايلي 2021

تقدم شركة موبايلي عرض على هاتف أيفون SE.

مقاس شاشة أيفون 4.7 إنش.

موبايل أيفون يأتي مع مستشعر من نوع Touch ID.

موبايل أيفون له القدرة على مقاومة المياه لعمق بعيد يصل إلى متر.

الموبايل يأتي بذاكرة داخلية كبيرة وهي 64 جيجا.

وسعر موبايل أيفون داخل العرض 1739 ريال سعودي.

تقدم شركة مخوبايلي العديد من العروض من ضمنها عرض شركة موبايلي على هاتف ماركة هواوي موديل بي 40 برو.

كذلك يلأتي الموبايل بحجم شاشة 6.58 انش.

أيضًا إن اموبيل لديه نظام تشغيل أندرويد 10.

ومواصفات الكاميرا خلفية بدقة 12+40+50 ميجا بيكسل.

وكذلك كاميرا أمامية 32 ميجا بيكسل.

ولدى موبايل هواوي بطارية بقدرة 4200 ميلي أمبير.

وكل هذا بسعر مميز جدًا داخل العرض 3499 ريال سعودي.

عرض موبايلي على جوال هواوي Y9