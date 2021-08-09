شوف عروض موبايلي باقات التجوال للمكالمات والإنترنت

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عمر شويل - جدة عروض موبايلي باقات التجوال للمكالمات والإنترنت.

العديد من الأشخاص لا يعرفون كيفية الحصول على المكالمات والأنترنت من خارج السعودية.

لكن لن تواجه هذه المشكلة مع شركة موبايلي.

هذه المرة شركة موبايلي تحرص دائمًا على أن توفر جميع سبل السهولة والراحة لعملائها.

شركة موبايلي تقوم بتقديم العديد من الخدمات وباقات التجوال.

سواء كانت هذه الباقات للمكالمات أو استخدام الانترنت بيانات وكذلك سوشيال ميديا.

سوف نتحدث في هذا المقال عن العديد من الأسعار والاشتراك في الباقات بشكل مفصل جدًا.

عروض موبايلي باقات التجوال للمكالمات والإنترنت

تقدم شركة موبايلي العديد من العروض على باقات التجوال الجديدة ، حيث تمنح شركة موبايلي الحرية للعميل وتقدم للعميل أفضل العروض التي يحتاجها العميل بشكل كبير جدًا.

وتقدم شركة موبايلي العديد من باقات الاتصال واستخدام لدقائق المكالمات.

باقات التجوال التي تقدمها شركة موبايلي تتيح للعميل باقات تجوال تتضمن أتصال من دولة معينة إلى المملكة العربية السعودية وكذلك تتيح المكالمات والاتصالات من المملكة العربية السعودية إلى الدولة المعينة.

كل هذه العروض أيضًا تتضمن الرسائل النصية سواء كانت من المملكة العربية السعودية إلى تلك الدولة الدولة المعينة أو العكس من الدولة المعينة إلى المملكة العربية السعودية.

أي أن شركة موبايلي تقدم المكالمات الدولية.

لكن شركة موبايلي لا تضم مكالمات من الدولة المعينة إلى دولة أخرى بل تضم فقط مكالمات من الدولة المعينة إلى المملكة العربية السعودية فقط لا غير.

وكل هذ ا يضم أيضًا الرسائل النصية.

سنقدم لكم العديد من التفاصيل عن باقات التجوال التي تقدمها شركة موبايلي في هذه الفترة.

عرض للتجوال صالحة لمدة ثلاث ايام

عرض شركة موبايلي للتجوال صالحة لمدة ثلاثة أيام فقط.

واتلك الباقة التي تقدمها شركة موبايلي تعطيك مكالمات صادرة مفتوحة لا حدود لها.

وكذلك تقدم لك شركة موبايلي مكالمات واردة لاحدود لها.

كذلك يمكن كذلك أن تستخدم جيجا بايت للإنترنت لا حدود لها.

وأيضًا إن سعر الباقة مميز جدًا228.85 ريال سعودي فقط.

وكما أن كل ما عليك للاستمتاع بهذا العرض هو الاشتراك بإرسال 0100 في رسالة إلى رقم 1100.

عرض التجوال دقائق وإنترنت