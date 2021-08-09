شوف أقوى عروض اكسترا سامسونج جالكسي توفير يصل حتى 1200 ريال

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عمر شويل - جدة تقدم شركة اكسترا أقوى العروض في المملكة العربية السعودية حيث تقدم أقوى عروض اكسترا سامسونج جالكسي.

توفير يصل حتى 1200 ريال،هذه العروض تشمل العديد من المنتجات المتنوعة والمتعددة لأن عملاءنا اعتادوا على تقديم أفضل العروض المميزة التي دائمًا ما ينظرها الجميع.

لأنها من العروض التي لا مثيل لها لهذا السبب أضبحت شركة اكسترا من أكثر الشركات شهرة في المملكة العربية السعودية فقط اشتهرت شركة اكسترا في فترة زمنية قصيرة أثارت ضجة في المملكة العربية السعودية.

توفير من خلال عروض شركة اكسترا قد يصل حتى 1200 ريال.

تقدم شركة اكسترا العديد من العروض من ضمنها العروض الاسبوعية وفي هذا الاسبوع تقدم شركة اكسترا في هذا الاسبوع أقوى عروض اكسترا سامسونج جالكسي توفير يصل حتى 1200 ريال.

سوف نتحدث في هذا المقال عن هذا العرض الذي يمكن أن توفر من خلاله مبلغ قد يصل إلى 700 ريال سعودي بالتفصيل ذلك لأن شركة أكسترا دائمًا ما تقوم بتقديم العديد من العروض القوية.

التي دائمًا ما تجذب انتباه العديد من الأشخاص لأنها تقدم عروض قد يصل الخصم بها إلى مبالغ كبيرة جدًا.

قد تصل هذه الخصومات إلى حد 700 ريال سعودي.

أقوى عروض اكسترا سامسونج جالكسي توفير يصل حتى 1200 ريال

هاتف سامسونج جالكسي إس 21، يدعم هذا الهاتف شبكة الاتصال من الجيل الخامس .G5

سعة تخزين هاتف سامسونج جالاكسي إس 21 هو 128 جيجا.

السعر قبل الخصم 3349 ريال، ثم اصبح السعر بعد الخصم 2699 ريال سعودي.

أي أنه تم توفير حوالي 650 ريال.

أي أنه تم توفير بنسبه 19.4 في المئة.

يوجد إمكانية التقسيط من خلال شركة تسهيل للتمويل.

يمكن التقسيط لمدة قدرها 36 شهرًا.

بدفع قسط قدره 129 ريال شهريًا.

متوفر هاتف سامسونج جلاكسي إس 21 بلون رمادي.

هاتف سامسونج جالكسي إس 21 يدعم شبكة الاتصال من الجيل الخامس.G5

سعة هاتف سامسونج جالاكسي إس 21 هو 256جيجا.

يبلغ السعر بعد خصم بنسبة 15.49%، مبلغ 2999 ريال سعودي.

وهذا بدلا من مبلغ 3549 ريال سعودي ، أي أنه تم توفير 550 ريال.

مع إمكانية التقسيط من خلال شركة تسهيل للتمويل، لمدة قدرها 36 شهرًا.

بدفع 144 ريال شهريًا، ومتوفرهاتف سامسونج جلاكسي إس 21 بلون زهري وبنفسجي.

سامسونج جالكسي إيه إس 21