تراند الفن: “ريس” الأغلى و “عمو” الأبرز| لوحات سيارات جديدة للبيع بمزاد الداخلية الإلكتروني

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 9 أغسطس 2021 06:09 مساءً - كتب – أيمن صبري:

تواصل وزارة الداخلية، طرح لوحات السيارات الأكثر تميزًا للبيع بنظام المزاد العلني الإلكتروني، عبر موقع “لوحتك دوت كوم” الذي تشرف عليه الإدارة العامة لنظم معلومات المرور.

وفي المزاد المقام حاليًا والذي يستمر حتى مساء يوم الثاني عشر من أغسطس الجاري، تقدم الداخلية 7 لوحات للبيع، ومن المقرر أن يغلق باب التزايد على لوحة منها مساء العاشر من أغسطس، على أن يستمر التزايد على أربع لوحات حتى الحادي عشر، وآخر لوحتين يغلق التزايد عليها مساء الثاني عشر من نفس الشهر.

ووصل سعر لوحة: “ر ع 1111” المطروحة بالمزاد الحالي، ويتنافس على شرائها متزايد واحد إلى 100 ألف جنيه، بينما لوحة: “م ج 9” وصلت إلى 400 ألف جنيه، ويزايد عليها شخص واحد.

اللوحة الثالثة هي “أ ع ف 1111″، ويتزايد لشرائها شخص واحد، ووصل سعرها حتى الآن 75 ألف جنيه، فيم اللوحة الرابعة والمكونة من أرقام وحروف “م ج ي 1111” ويتزايد عليها شخص واحد، بلغ سعرها 75 ألف جنيه.

أما اللوحة الخامسة في مزاد الداخلية هي “ر يـ س 9” الأعلى سعرًا بالمزاد يتزايد للحصول عليها شخص واحد وبلغ سعرها حتى الآن 425 ألف جنيه، فيما وصل سعر اللوحة السادسة وهي “هـ ع 2222” إلى 110 ألف جنيه.

ووصل سعر اللوحة السابعة والأخيرة بمزاد الداخلية الحالي وهي “عـ مـ و 4444” إلى 100 ألف جنيه ويتزايد للحصول عليها شخص واحد.

يشار إلى أن وزارة الداخلية أعلنت في وقت سابق عن تجاوز إجمالي مبيعات اللوحات منذ البدء في خدمة المزاد الإلكتروني منتصف عام 2017 وحتى الآن حاجز الـ300 مليون جنيه، ويذهب ريعها جميعًا لدعم صندوق تحيا مصر.

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