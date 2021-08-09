تراند الفن: تركيا تعلن السيطرة على كافة حرائق الغابات باستثناء موقعين

- 1/2
- 2/2
فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 9 أغسطس 2021 06:09 مساءً - أنقرة – (د ب أ):
أعلن وزير الزراعة والغابات التركي بكر باكدميرلي السيطرة على كافة الحرائق في البلاد باستثناء موقعين.
وبحسب تغريدة للوزير التركي اليوم الاثنين على موقع تويتر، لم تتم السيطرة بعد على حريقي ميلاس وكويجاجيز بولاية موجلا غربي البلاد.
وأثنى الوزير على الجهود التي يبذلها رجال الإطفاء برا وجوا للسيطرة على الحريقين، بحسب ما نقلته عنه وكالة “الأناضول”.
وطالت حرائق الغابات عدة ولايات جنوب وجنوب غربي تركيا، من بينها أنطاليا وأضنة وموجلا ومرسين وعثمانية، وأعلنها الرئيس رجب طيب أردوغان في وقت سابق “مناطق منكوبة”.
وبلغت حصيلة ضحايا تلك الحرائق ست حالات وفاة وعشرات الإصابات، منذ 28 يوليو الماضي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.