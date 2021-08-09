تراند الفن: بعد زيادة أسعارها.. إم جي HS تدخل في مواجهة سعرية مع 5 سيارات بمصر

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 9 أغسطس 2021 06:09 مساءً - كتب – محمد جمال:

أقرت شركة المنصور للسيارات الوكيل الحصري لعلامة إم جي الصينية في مصر، زيادات بأسعار جميع فئات السيارة HS الرياضية متعددة الاستخدامات الـSUV الجديدة خلال شهر أغسطس الجاري.

وبحسب القوائم السعرية الجديدة فقد ارتفعت أسعار السيارة التي تم الكشف عنها لأول مرة بالسوق المصري في نوفمبر الماضي بقيمة ثابتة تقدر بـ 7.000 جنيه.

وبعد الزيادة أصبحت السيارة الجديدة تقدم لعملاء إم جي بأسعار تبدأ من 411.990 جنية بدلا من 404.990 جنيه للفئة Baseline، والفئة الثانية “Luxury” تقدم بسعر 416.990 جنيه بدلا من 409.990 جنية سابقًا.

وارتفع سعر الإصدار “L.F.C Edition” من إم جي HS و الخاص بنادي ليفربول إلى 421.990 جنيه بعد أن كان يباع بـ 414.990 جنيه.

تعتمد السيارة على سواعد محرك تربو سعة 1500 سي سي بقوة 169 حصان، عزم أقصى 250 نيوتن. متر بين 1700 و 4400 لفة بالدقيقة متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 7 نقلات.

ومن أبرز أنظمة الأمان التي تتوفر بالنسخة المتاحة بمصر من السيارة في 6 وسائد وستائر هوائية، ونظام ABS و EBD و مثبت سرعة تكيفي ونظام تحذير للنقاط العمياء، وكاميرا 360 درجة، ونظام ESP وحساسات للأمطار.

ووفقًا لمراقبون يتوقع أن تتلقى إم جي HS ضغطا قويًا من المنافسين خاصة التي تندرج معها بنفس الشريحة السعرية وتنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV.

ويمكن من خلال التقرير التالي التعرف على أبرز منافسي إم جي HS:

هافال H6

تقدم جي بي أوتو السيارة هاڤال H6 للسوق المصري في 4 فئات “ستاندرد، ديلوكس، ديلوكس SR، هاي ديلوكس”، وتتميز هافال H6 بتوفير مساحة ركوب واسعة ومريحة، حيث تعتمد على قاعدة عجلات بطول 2.738 مم.

تعتمد السيارة على محرك قوي سعة 1.5T لتر، يولد قوة 151 حصانًا و230 نيوتن متر للعزم الأقصى عند 1.400-3.000 لفة في الدقيقة، متصل بناقل حركةWET DCT 7 سرعات لتوفر السيارة أداء قوي ومستوى حماية عالٍ في أي سيناريو للوقوف.

ووفقًا للوكيل المحلي فإن هاڤال H6 موديل 2022، تبدأ أسعار السيارة من 370.000 جنيه للفئة القياسيةن والفئة الثانية تباع بـ400.000 جنيه، أما الفئة الثالثة بـ415.000 جنيه، فيما يصل سعر الفئة الرابعة كاملة التجهيزات إلى 440.000 جنيه.

جيتور X95

السيارة جيتور X95 سباعية المقاعد الجديدة تتوفر لأول مرة بالسوق المصري في 2021، وتعمل بمحرك تربو سعة 1600 سي سي بقوة 197 حصان، عزم أقصى 290 نيوتن.متر، يرتبط محركها بناقل حركة أوتوماتيكي DCT من 7 سرعات.

وتتمتع السيارة بتجهيزات أمان تشمل 4 وسائد هوائية مع نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS ونظام التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD ونظام فرامل الطوارئ BA، قياس نسبة ضغط الهواء بالإطارات TPMS، رصد النقاط العمياء، وتنبيه الخروج عن المسار، حساسات ركن أمامية وخلفية.

ووفقا للمعلن من الوكيل المحلي، تبدأ أسعار جيتور X95 الجديدة من 399.000 جنيه، بينما يبلغ سعر الفئة الثانية الأعلى تجهيزًا تقدم مقابل 429.000 ألف جنيه.

كيا سبورتاج

تعد كيا سبورتاج الرياضية متعددة الاستخدامات المنافس الأول لـ هيونداي توسان في السوق المحلي، وتقدم سبورتاج في مصر بـ5 فئات من التجهيزات، وجميعها مزود بمحرك سعة 1.6 لتر بقوة 177 حصان وسرعة قصوى 201 كم/س، وناقل حركة “ستيبترونيك” من 7 سرعات.

وتقدم سبورتاج موديل 2022 لعملاء السوق المحلي بأسعار تبدأ من 414.900 جنيه للفئة القياسية، وتصل إلى 539.900

رينو كادجار

تتوفر رينو كادجار التي تنافس في شريحة سيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات بثلاث فئات من التجهيزات جميعها مزود بمحرك سعة 1.2 لتر بقوة 130 حصان وسرعة قصوى 192 كم/س، وينقل حركة ناقل أوتوماتيك من 7 سرعات.

تبدأ أسعار رينو كادجار الرسمية موديل 2022 من 389.000 جنيه للفئة القياسية، و 414.000 جنيه للفئة الثانية، بينما يبلغ سعر الفئة الثالثة الأعلى من كادجار 434.000 جنيه.

سيتروين C5

تقدم مجموعة القصراوي للسيارات، الوكيل الحصري لعلامة سيتروين الفرنسية في مصر، السيارة C5 أيركروس موديل 2021 التي تنتمي إلى سيارات الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات بثلاث فئات من التجهيزات.

وتعتمد فئات السيارة الثلاث على سواعد محرك توربيني مكون من 4 أسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 165 حصان عند 6000 لفة في الدقيقة، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

وتتسارع سيارة سيتروين الجديدة من الثبات حتى 100 كيلومتر في الساعة خلال 9.9 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 200 كيلومتر في الساعة، وتستهلك في المتوسط 6.3 لتر لكل 100 كيلومتر.

تبدأ الأسعار الرسمية لموديل 2021 من 429.000 جنيه للفئة القياسية، و 497.000 للفئة الثانية، فيما يصل سعر الفئة الثالثة الأعلى تجهيزًا 547.000 جنيه.