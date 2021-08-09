تراند الفن: مقتل نحو 50 مدنيا في هجمات لمتشددين شمال مالي

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 9 أغسطس 2021 06:09 مساءً - نواكشوط – (د ب أ)

أفادت مصادر محلية ووسائل إعلام في مالي بمقتل قرابة خمسين مدنيا في هجمات متفرقة شنها متشددون على أربع قرى في منطقة جاو شمال مالي قرب الحدود مع النيجر.

وأوضحت المصادر أن هؤلاء المتشددين أقدموا كذلك على سرقة عدد من المحلات التجارية والاستيلاء على قطعان من الماشية تعود للقرويين.

وأضافت المصادر أن أعمال القتل كانت بشعة وتمت بإطلاق النار على رؤوس سكان هذه القرى وكل من يتحرك في الشوارع.

أكد مصدر أمني وقوع تلك الهجمات.

يشار إلى ان العديد من الجماعات المتشددة تنشط منذ سنوات في مالي الواقعة غرب افريقيا والدول المحيطة بها وتنفذ هذه الجماعات هجمات بشكل متكرر على مدنيين وعسكريين هناك حيث يوجد فرعان لتنظيم داعش فضلا عن جماعات تدين بالولاء لتنظيم القاعدة.

ويوجد في مالي مهمة للأمم المتحدة وأخرى للاتحاد الأوروبي.