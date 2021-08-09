تراند الفن: الجنايات عن سجن الطبيب المتحرش بالرجال 16 سنة: شرع في هتك عرض عباس أبوالحسن 3 مرات

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 9 أغسطس 2021 06:09 مساءً - كتب ـ محمود سعيد:

أودعت الدائرة 31 جيزة، المنعقدة بزينهم، حيثيات حكمها القاضي بمعاقبة طبيب الأسنان الشهير “ب. س” بالسجن المشدد 16 عاما بتهمة هتك عرض 4 رجال بالقوة.

صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح محجوب وعضوية المستشارين إبراهيم الميهي وخالد مصطفى.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها – حصل مصراوي على نسخة منها – إن وقائع الدعوى حسبما استقر في يقينها واطمأن إليها ضميرها وارتاح إليها وجدانها تتحصل في أن إنسانا أكرمه الله بنعمة العلم والأداء المتميز كطبيب أسنان شهير، إلا أن شيطانه غلبه وأهواه إلى طريق الشذوذ الجنسي، فكانت خطيئته أن اتبع شيطانه ولم يحترم ميثاق شرف مهنته كما لم يحترم تقاليد بلاده وكيف يحترمها إذا كان تابعا لشيطان الهوى الذي هوى به لرزيلة تغضب الله.

وأضافت أن المتهم وإن كان يحاكم عن اتهامه بهتك عرض 4 رجال فقط؛ فذلك يرجع إلى حياء من تم التحرش بهم وهتك عرضهم الذي منعهم من الإعلان عن أنفسهم والإبلاغ عن الجاني الشاذ.

وأشارت إلى تجرأ المجني عليه الفنان عباس أبو الحسن وطفح به الكيل فأبلغ عن واقعة هتك عرضه من المتهم في غضون يونيو 2020، حيث كان في زيارة لأحد معارفه في الدقي، وعند نزوله من الأسانسير؛ هتك المتهم عرضه بأن أمسك عضوه الذكري قائلا: “أنت لسه مش عاوز، أنا بتمناك”، فما كان من الضحية إلا أن دفعه للخارج قائلا: “أنت لسه فيك الداء الوسخ دا”.

وكشفت المحكمة أن المتهم فعل رزيلته بهتك عرض 3 آخرين وهم عامل توصيل وأحد مرضاه وطبيب أسنان لديه، إذ فاجئ الأخير بالدخول عليه أثناء ارتداء ملابس العمل وأمسك عضوه الذكري خادشا حيائه.