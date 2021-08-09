تراند الفن: “أعظم هجرة في تاريخ البشر”.. أمير كرارة يهنئ جمهوره بالعام الهجري الجديد

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 9 أغسطس 2021 06:09 مساءً - كتبت- بهيرة فودة: هنأ الفنان أمير كرارة جمهوره بمناسبة رأس السنة الهجرية ١٤٤٣. وكتب كرارة، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “إنَّها ذكرى أعظم هجرة في تاريخ البشر، هجرة الرسول صلَّى الله عليه وسلَّم ، وحيثُ ما بين عام مُنصرم وعام مُقبل أتمنى لنا و لكم سنة خالية من الأحزان، مليئة بالسعادة والأمن والأمان ، اللهمَّ اجعل أيامنا جميعها أيام خير وبركة”. وكان آخر أعمال الفنان أمير كرارة مسلسل “نسل الأغراب” بطولة النجوم: أحمد السقا، مي عمر، محمد دياب، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، ريم سامي، ملك زاهر، وغيرهم، من تأليف وإخراج محمد سامي، وتدور أحداث العمل في إطار من الإثارة والتشويق وصراع قوي بين بطلي العمل السقا وكرارة، العمل عُرض رمضان الماضي 2021.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.