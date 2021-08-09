تراند الفن: “معاهم 5 مليون جنيه”..ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما أسلحة نارية وحشيش بمطروح

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 9 أغسطس 2021 06:09 مساءً - كتب ـ علاء عمران: تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما أسلحة نارية وكمية من المواد المخدرة وأكثر من 5 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامى أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة الحمام بمديرية أمن مطروح قيام (عنصرين إجراميين – مقيمان بدائرة القسم) بالإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة . عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش ، 2 بندقية ، مسدس، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة ، مبلغ مالى أكثر من 5 مليون جنيه)، بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة نشاطهما الإجرامى، وإستخدام الأسحلة النارية للدفاع عن نشاطهما الإجرامى . تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.

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