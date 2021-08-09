استقبل الآن تردد قناة ماجد Majid Kids واستمتع بأفضل الأفلام الكرتونية لأطفالك

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محمد سياف - ابو ظبي - تردد قناة ماجد للأطفال 2021 عبر موقعنا، تُعتبر قناة ماجد أحد القنوات الخاصة ببث محتوى خاص بالأطفال على مدار اليوم حيث تمكنت من جذب أكبر عدد من المتابعين في كل مكان على مستوى العالم العربي، وتم إطلاق تلك القناة 2015 وبدأت في عرض البرامج والأفلام الكرتونية الشيقة والهادفة التي تُساهم إلى حد كبير في تعليمهم الكثير من الأمور العملية والعلمية.

مزايا قناة ماجد

تتسم القناة بعرض محتواها على مدار اليوم دون توقف أو ضعف في الإشارة.

تسعى لتنوع عن طريق عرض البرامج والأفلام الكرتونية الجذابة.

تعمل على تنشئة جيل واعي ومبتكر ومفكر في الحياة المستقبلية.

تستعمل أفضل أجهزة لضمان صورة واضحة وصوت نقي.

قناة مجانية لا تحتاج إلى دفع اشتراك شهري لاستقبالها.

تعرض الأفلام الكرتونية المتنوعة التي تعمل على تنمية مهارات الأطفال بشكل جيد.

تعمل على احترام العادات والتقاليد في عرض محتواها.

الأفلام الكرتونية لقناة ماجد

تعرض القناة مجموعة كبيرة من الأفلام الكرتونية وهي:

كرتون ماجد.

كرتون أمونة المزيونة.

ديناصور وشركة الوحوش.

كرتون كسلان.

كرتون كابتن كريم.

تردد قناة ماجد للاطفال 2021

يسعى الكثير من الآباء في استقبالها على الأجهزة نظراً لما تُقدمه من محتوى متنوع خاص بالأطفال ولكي تتمكن من تنزيلها يُمكنك إدخال البيانات التالية وهي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11526.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

إلى هنا نكون وصلنا لنهاية مقالنا وهو تردد قناة ماجد ونرجو أن يكون نال إعجابكم.