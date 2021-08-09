تراند الفن: بالصور.. أسعار “رينو كادجار” الرياضية موديل 2022 بمصر في أغسطس

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 9 أغسطس 2021 05:12 مساءً - كتب – أيمن صبري:

تقدم الشركة المصرية العالمية للسيارات EIM، وكلاء علامة رينو الفرنسية في مصر، السيارة رينو كادجار “Facelift” موديل 2022 التي تنتمي إلى قطاع السيارات الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات ثلاث فئات من التجهيزات.

ووفقًا لأحدث قائمة سعرية معلنة من الوكيل المحلي للعلامة الفرنسية في أغسطس الجاري، تبدأ أسعار رينو كادجار من 389.000 جنيه للفئة Vision القياسية.

أما الفئة Dynamic الثانية تباع بـ414.000 جنيه، بينما الفئة Signature الثالثة الأعلى تجهيزا من كادجار تباع بسعر رسمي 434.000 جنيه.

تمتلك أيقونة رينو الـSUV الجديدة هيكلًا بطول 4.449 ملم، وعرض 1.814ملم، وارتفاع 1.607 ملم، فيما تتسع مساحة التخزين الخلفية حتى 472 لترًا مكعبًا، وتقف على جنوط رياضية قياس R17 بوصة.

تقدم كادجار الجديدة في السوق المحلي بمحرك توربيني سعة 1.2 لتر بقوة 130 حصان، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك، كما يتوفر بالسيارة وضع Eco لتوفير استهلاك الوقود.

تتميز كادجار Facelift بخطوط جانبية تجعلها أكثر جرأة ورياضية وتصميم معدل للمصابيح الأمامية والخلفية والصادم الأمامي الجديد المعزز بمصابيح ضباب مستطيلة.

كما تمتاز بمقدمة ومصد خلفي ذات تصميم مختلف، ويأتي تصميم المصابيح بشكل جذاب وتضيف الإضاءة الخلفية المزودة بتقنية الـLED رؤية واضحة للطرق تمنح السائق تجربة قيادة آمنة، بالإضافة إلى عجلات رياضية مصنعة من الألومنيوم Alloy Wheels بمقاسات 17 و18 و19 بوصة .

تأتي كادجار الجديدة بتكنولوجيا تتمثل في شاشة LED متعددة الوسائط في منتصف لوحة القيادة تجمع مختلف الإعدادت الخاصة بالسيارة والتي تبدأ العمل فور تشغيل المحرك، بالإضافة إلى هوائي يستقبل موجات الـGPS، وعرض أحوال المرور على الشاشة (Info-Traffic)، إلى جانب تشغيل محطات الراديو FM و DAB station.

وتقدم كادجار حلول تقنية ذكية تشمل نظام التعرف على الصوت والمزود بالميكرفون الثنائي الجديد الذي يعمل عن طريق توصيل الهاتف الذكي بالسيارة من خلال البلوتوث.

وزودت مقصورة السيارة بمقاعد توفر مزيد من الراحة للركاب مقارنة بالنسخ السابقة، ومزودة كذلك بنظام تدفئة للمقاعد الأمامية ووسادات بمساحات قابلة للتحكم.

كما زودت السيارة بتكييف هواء للمقاعد الخلفية بالإضافة إلى فتحات للـUSB لشحن الهواتف؛ فضلًا عن باقة كبيرة من وسائل الأمان أبرزها EBD و ESP وABS ، وحساسات خلفية للركن.

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