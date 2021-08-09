منوعات عامة

تراند الفن: عودة بعد 6 سنوات.. السياحة الروسية إلى مصر في أرقام (جراف)

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 9 أغسطس 2021 05:12 مساءً - أدمن ‏10 دقائق مضت اقتصاد 7 زيارة

كتبت-ياسمين سليم:

عادت السياحة الروسية إلى منتجعات البحر الأحمر في مصر اليوم الاثنين، بعد توقف دام 6 سنوات، منذ حادث سقوط طائرة روسية في سيناء عام 2015.

واستقبل مطار الغردقة صباح اليوم أول طائرة ركاب تقل سياحًا قادمة مباشرة من روسيا، وسط استقبال حافل من العاملين في المطار.

وتمثل عودة السياحة الروسية خبرًا إيجابيًا للسياحة في مصر، في ظل أزمة يعاني منها قطاع السياحة العالمي بسبب الإغلاق نتيجة انتشار فيروس كورونا حول العالم.

وتظهر بيانات وزارة السياحة في الإنفوجرافيك التالي مدى أهمية السياحة الروسية لمصر.

234475865_521237352442532_1183213563637561964_n

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.

شاركها
سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا