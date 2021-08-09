تراند الفن: عودة بعد 6 سنوات.. السياحة الروسية إلى مصر في أرقام (جراف)

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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 9 أغسطس 2021 05:12 مساءً - أدمن 10 دقائق مضت اقتصاد 7 زيارة
كتبت-ياسمين سليم:
عادت السياحة الروسية إلى منتجعات البحر الأحمر في مصر اليوم الاثنين، بعد توقف دام 6 سنوات، منذ حادث سقوط طائرة روسية في سيناء عام 2015.
واستقبل مطار الغردقة صباح اليوم أول طائرة ركاب تقل سياحًا قادمة مباشرة من روسيا، وسط استقبال حافل من العاملين في المطار.
وتمثل عودة السياحة الروسية خبرًا إيجابيًا للسياحة في مصر، في ظل أزمة يعاني منها قطاع السياحة العالمي بسبب الإغلاق نتيجة انتشار فيروس كورونا حول العالم.
وتظهر بيانات وزارة السياحة في الإنفوجرافيك التالي مدى أهمية السياحة الروسية لمصر.
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