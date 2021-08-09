تراند الفن: “شقق للإيجار في الساحل الشمالي”.. ضبط سيدة لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى للنصب والإحتيال على المواطنين

كتب ـ علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص – سيدة “لهما معلومات جنائية” ، مقيمان بالقاهرة لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى النصب والإحتيال على المواطنين وارتكاب (16) واقعة نصب واحتيال عبر مواقع التواصل الإجتماعى من خلال إنشاء إعلانات وهمية بمعرفة الأول على أحد مواقع التسوق الإلكتروني تتضمن قدرته على توفير شقق سكنية للإيجار بأسعار أقل من مثيلتها بمنطقة الساحل الشمالى.

كما قامت بالتواصل مع المجنى عليهم وطلب استكمال الإجراءات عقب إيهامهم بأنها موظفة خدمة عملاء بإحدى الشركات السياحية .. وتلقيهما مبالغ مالية عن طريق خدمة تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول كمقدم للتعاقد .

وعثر بحوزتهما على (6 هواتف محمولة .. بفحصها تبين وجود آثار ودلائل على إرتكابهما الوقائع المشار إليها) كما تم بإرشادهما ضبط مبلغ مالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى ، وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه وإنفاق باقى المبالغ التى تحصلا عليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.