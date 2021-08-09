تراند الفن: أثينا: تركيا ترسل طائرتي إطفاء لدعم مكافحة حرائق الغابات في اليونان

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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 9 أغسطس 2021 05:12 مساءً - أدمن 13 دقيقة مضت عرب وعالم 11 زيارة
أثينا – (د ب أ):
من المنتظر أن ترسل تركيا طائرتي إطفاء إلى اليونان لدعم مكافحة حرائق الغابات هناك.
جاء ذلك وفقا لما أعلنه وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، اليوم الاثنين، بعد مكالمة هاتفية أجراها مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، وأوضح أن هذه الخطوة تأتي بعد أن تمكنت تركيا من السيطرة على أغلب الحرائق لديها على نطاق واسع.
وذكرت الخارجية اليونانية في بيان أن ديندياس وجه الشكر إلى تركيا على المساعدة.
يذكر أن عروض المساعدة بين البلدين الجارين في حالات الكوارث دائما ما تحوي عناصر سياسية إذ أنه ثمة صراع بين البلدين المتضررين من حرائق الغابات بخصوص حقوق السيادة في بحر إيجة والقضية القبرصية، وكان وضع الصراع بين البلدين قد تفاقم مرة أخرى في الشهور الأخيرة.
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