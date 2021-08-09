تراند الفن: شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يشكل اللجنة العليا لدورته السادسة

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 9 أغسطس 2021 05:12 مساءً - أدمن ‏55 دقيقة مضت أخبار الفن والفنانين 14 زيارة

كتبت- منال الجيوشي: أعلن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي عن تشكيل اللجنة العليا لدورته الجديدة ( 6 ) ، والتي ستقام في نوفمبر 2021 بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء . وتشكلت اللجنة العليا لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي من الفنان الكبير محمد صبحي – رئيس اللجنة العليا، سيدة المسرح العربي سميحة أيوب الرئيس الشرفي للمهرجان، المخرج مازن الغرباوي رئيس المهرجان، د. إنجي البستاوي مدير عام المهرجان، أ.د هشام عزمي، الإعلامي خيري رمضان، أ.د طايع عبد اللطيف، الفنان محسن منصور ، الفنان د هاني كمال ، المخرج د.عادل عبده، الفنان نضال الشافعي. يقام المهرجان تحت رعاية وزير الثقافة الدكتورة الفنانة إيناس عبد الدايم واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.