تراند الفن: تعرف على أبرز 5 علامات تشير لتلف حساس الهواء في السيارة

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 9 أغسطس 2021 05:12 مساءً - كتب – محمد جمال:

يعتبر الـTPS أو حساس الهواء من أهم الأجزاء في السيارة التي تساعد في عمل المحرك بكفاءة، حيث أنه الجزء المسئول عن متابعة وضبط نسبة خليط الهواء والوقود التي يتم ضخها لغرفة الاحتراق لبدء عملية إنتاج الطاقة.

ويؤدي حساس الهواء وظيفته من خلال إرسال المعلومات إلى حاسوب السيارة “الكمبيوتر”، وذلك ليطلعه على مدى ضغط قدم السائق على دواسة الوقود، ومن خلال تلك المعلومات يستطيع الكمبيوتر حساب وتقدير نسبة خليط الهواء والوقود الضرورية التي يجب إرسالها للمحرك لتتمكن السيارة من التحرك بالسرعة المطلوبة.

لكن مع مرور الوقت قد يتعرض هذا الجزء المهم للتلف نتيجة تعرضه للإتساخات والأتربة أو لانتهاء عمره الافتراضي، وهو ما يسبب العديد من المشاكل والأعطال للسيارة.

ويمكن من خلال التالي التعرف على أبرز المؤشرات التي تدل على خلل أو تلف حساس الهواء:

– حدوث رجة وتقطيع بالمحرك أثناء القيادة، وذلك لعدم وصول كميات مُتناسبة من خليط الهواء والوقود إلى غرفة الاحتراق بالمحرك.

– ضعف أو فقدان عزم محرك السيارة أثناء القيادة.

– زيادة استهلاك الوقود بشكل غير طبيعي.

– عدم الانتظام في عداد الـRPM.

– تسارع السيارة بشكل مفاجئ دون الضغط على دواسة الوقود.