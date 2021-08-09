تراند الفن: أحمد مكي يُعلن وفاة عصفوره خورشيد (صورة)

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 9 أغسطس 2021 05:12 مساءً - كتبت- بهيرة فودة: أعلن الفنان أحمد مكي، وفاة عصفوره خورشيد، منذ قليل. ونشر “مكي” صورة العصفور، عبر خاصية “القصص القصيرة”، على حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام”. وعلق أحمد مكي على الصورة: “خورشيد ارقد في سلام”، ووضع رمز يشير إلى قلب حزين. يذكر أن الفنان أحمد مكي، كان قد شارك في السباق الرمضاني الماضي 2021 بمسلسل الاختيار 2، وحقق نجاحًا كبيرًا في هذا العمل. مسلسل الاختيار 2 بطولة كريم عبد العزيز، وأحمد مكي، وإياد نصار، وبشرى، وإنجي المقدم، وأسماء أبو اليزيد، وهادي الجيار، وأحمد حلاوة، وأحمد شاكر عبد اللطيف، ومحمد علاء، وإسلام جمال، وأحمد سعيد عبد الغني، وسلوى عثمان، وعلي الطيب، وطارق صبري، وعمر الشناوي، وتأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.

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