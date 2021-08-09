تراند الفن: التضامن: منح دراسية لحوالي 140 طالبًا من أسر تكافل وكرامة

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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 9 أغسطس 2021 05:12 مساءً - أدمن 39 دقيقة مضت اقتصاد 17 زيارة
كتبت-ياسمين سليم:
يقدم برنامج المنح الجامعية المقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، منحًا دراسية لحوالي ١٤٠ طالبًا في العام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢١ للمتفوقين من الأسر التي تحصل على الدعم النقدي تكافل أو كرامة.
وقال بيان من وزارة التضامن الاجتماعي إن المنحة ستكون للحصول على درجات البكالوريوس في الجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعة القاهرة وجامعة عين شمس وجامعة الإسكندرية وجامعة أسيوط وجامعة المنصورة ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار.
وآخر موعد للتقديم للمنحة 10 أغسطس الجاري، من خلال زيارة الموقع التالي:
ويسمح بإرسال الاستفسارات عن طريق البريد الإلكتروني، [email protected] أو الاتصال على رقم:0225872277.
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