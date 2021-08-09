تراند الفن: السلطات النيجيرية تطلق سراح زعيمة يهودية في البلاد بعد شهر من السجن

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 9 أغسطس 2021 04:10 مساءً - ابوجا- (بي بي سي):
أطلق اليوم الإثنين سراح زعيمة يهودية في نيجيريا، بعد اعتقالها بصحبة ثلاثة زوار من إسرائيل، وسجنها لمدة شهر من دون توجيه تهمة إليها.
وتشتبه السلطات في نيجيريا بأن الزوار الإسرائيليين تربطهم صلات بجماعة انفصالية، كانت عبرت عن ترحيبها بوصولهم إلى نيجيريا.
والحركة الانفصالية تعرف باسم “إيبوب” أو”السكان الأصليون في بيافرا”، وتعتبرها السلطات النيجيرية جماعة إرهابية. وتسعى”إيبوب” إلى إعادة إنشاء دولة بيافرا المستقلة في جنوب شرق البلاد.
وأطلق سراح ليزبن آغا، وهي زعيمة الطائفة اليهودية في منطقة أوجيدي وتنمي إلى جماعة الإغبو العرقية، بعد مناشدات عديدة، شاركت بها دولة أفريقية أخرى.
ويشكل اليهود الممارسون نسبة صغيرة من الإيغبو، وهي إحدى أكبر المجموعات العرقية في نيجيريا متعددة الأعراق.
وبحسب عائلة آغا، فعلاقتها بالأشخاص الثلاثة أنها كانت تساعدهم في تصوير جزء من فيلم وثائقي يتعلق بمنطقة أوجيدي.
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