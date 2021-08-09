تراند الفن: وزير العدل يكرم المتميزين من شباب الجهات والهيئات القضائية

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 9 أغسطس 2021 04:10 مساءً - أدمن ‏6 دقائق مضت حوادث وقضايا 8 زيارة

كتب ـ محمد الصاوي: شهد اليوم المستشار عمر مروان وزير العدل حفل تكريم شباب أعضاء الجهات والهيئات القضائية الأكثر إنجازاً خلال العام القضائي الحالي. واستهل الوزير كلمته بالتأكيد على أن هذا التكريم يأتي حرصاً من وزارة العدل على تطوير المنظومة القضائية على عدة محاور، منها محور الاهتمام بالعنصر البشري ويأتي على رأسه سيدات ورجال القضاء بالمعنى الواسع بتعزيز قدارتهم، وصقل مواهبهم, وتشجيعهم على البحث والجد والإنجاز، وإيمانا منها بأن العدالة الناجزة تقوم بشكل جوهري على حيوية الشباب وجهدهم الكبير. واختتم الوزير كلمته مشيراً إلى أن تكريم عدد من الشباب الأكثر إنجازاً من أعضاء الجهات والهيئات القضائية يتم وفقاً لمعايير محددة تعكس انضباطهم الوظيفي، وعملهم الوفير، وتميزهم البحثي والتزامهم المسلكي، بما يرسخ قواعد الحق والعدل في مجتمعنا لتأمن مصرنا في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي .

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