تراند الفن: الأهلي يحسم الهيكل التنظيمي لشركة النادي الثلاثاء.. وقرار بشأن أمير توفيق

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 9 أغسطس 2021 04:10 مساءً - كتب- مراسل مصراوي:

يعقد مجلس إدارة الأهلي اجتماعاً بعد ظهر الثلاثاء، برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي، لحسم الهيكل الكامل للشركات الثلاث الجديدة كرة القدم والمنشآت الرياضية (استاد النادي) وشركة الخدمات الرياضية والسياحية.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الإثنين، إن إجتماع مجلس الإدارة الذي سيعقد بعد ظهر سيغيب عنه خالد الدرندلي أمين الصندوق لتواجده خارج مصر في رحلة خاصة بينما سيتواجد كافة أعضاء المجلس.

وأضاف أن الاجتماع سيناقش رؤية الشركات الثلاث التي تم إعدادها واعتماد الهيكل التنظيمي لهم، بحضور ياسين منصور رئيس مجلس إدارة شركة الكرة، ويحيي راشد رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الرياضية، وأيمن إسماعيل رئيس مجلس إدارة شركة المنشآت الرياضية.

وأوضح المصدر أنه تم الموافقة علي تعيين عمرو شاهين مديراَ تنفيذيا لشركة الكرة، فيما تم الاستقرار علي أن ينتقل أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالنادي بذات المنصب والاختصاصات لشركة الكرة، فيما تم الاستقرار على أن يتم تقاسم نسب المشاركين في الشركات الثلاث ما بين النادي صاحب الحصة الأكبر، يليه شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي، ثم مجلة النادي، على أن يتم خلال عامين طرح الأسهم في البورصة.

وكان مجلس الإدارة قد قرر في وقت سابق تدشين شركة للكرة تستهدف إدارة وتنظيم رياضة كرة القدم الاحترافية وأعمال الأكاديميات، والمشاركة في مختلف الفاعليات والمنافسات، سواء كانت محلية أو قارية أو عالمية ، بجانب تسويق ما يرتبط بها من حقوق البث، وحقوق الرعاية، والسلع والمنتجات المرخصة، ومنتجات برامج التسويق التعاوني، والإعلانات والتصديق على المنتجات، وانتقالات وإعارات اللاعبين، ومبيعات الإعلام الجديد، والبرامج الإعلامية المدفوعة للاعبين والأجهزة الفنية، والأكاديميات، والمعسكرات، والمباريات، وفقًا لأحكام القانون الوطني المنظم للرياضة لسنة 2017، وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، والنظام الأساسي للنادي”.

كما أعلن الدكتور سعد شلبي القائم باعمال المدير التنفيذي في وقت سابق إن محمود الخطيب رئيس النادي عقد اجتماعًا مع شركة النادي للخدمات الرياضية بحضور يحيي راشد رئيس مجلس إدارة الشركة وكافة الجهاز الإداري الذي سينضم لها، وتم استعراض خلال الاجتماع كافة الوثائق ومنها النظام الأساسي والبطاقة الضريبية وعقد الشركة بجانب الحسابات البنكية لها وهي كل الأوراق الخاصة بالإشهار الرسمي لها، منوهًا إلى أنه تم اليوم نقل كافة الخدمات التي كان يقوم بها النادي إلى الشركة المتمثلة في كافة حجوزات الفرق الرياضية وتذاكر الطيران والفنادق وغيرها لتصيح قادرة على العمل بدءًا من اليوم وبشكل رسمي لتحقيق كافة الأهداف التي أنشات من أجلها.

وأضاف أنه تسلم كافة الوثائق الخاصة بإشهار الشركة ومنها النظام الأساسي وعقد الإشهار وقرار الإشهار والحساب البنكي وتم نقل المهام التي أُنشئت من أجلها وأهمها لاستاد النادي الأهلي لتبدأ من اليوم بشكل رسمي عملها وفقاً للتأسيس القانوني لها.

وأوضح أن هناك اجتماعا آخر عقده محمود الخطيب رئيس النادي مع شركة الأهلي للمنشآت الرياضية بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس أيمن إسماعيل وأعضاء مجلس الإدارة.