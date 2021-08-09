تراند الفن: سكاي: لوكاكو يجتاز الفحص الطبي.. ويستعد للإنضمام لتشيلسي (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 9 أغسطس 2021 04:10 مساءً - كتب- إبراهيم علي
كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو لاعب إنتر ميلان الإيطالي، خضع للكشف الطبي، تمهيداً لانتقاله إلى تشيلسي الإنجليزي.
ووفقاً لشبكة “سكاي إيطاليا”، فإن لوكاكو أنهى الفحص الطبي الذي خضع له اليوم الاثنين، في أحد العيادات الطبية في ميلان.
ويستعد لوكاكو للعودة إلى تشيلسي مرة أخرى، بعد أن رحل عن الفريق اللندني في عام 2013.
وسينتقل لوكاكو إلى تشيلسي، بعد أن قبل نادي إنتر ميلان عرضاً بقيمة 115 مليون يورو، من أجل بيع المهاجم البلجيكي للبلوز.
وأشارت الشبكة الإيطالية، إلى أن المهاجم البلجيكي، يستعد للسفر إلى عاصمة إنجلترا، بعد أن أنهى الفحص الطبي في ميلان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.