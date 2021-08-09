منوعات عامة

تراند الفن: الزمالك يرفض ما نُشر عبر مجلته الرسمية.. ويعلن 3 قرارات

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 9 أغسطس 2021 04:10 مساءً - أدمن ‏34 دقيقة مضت رياضة عربية وعالمية 12 زيارة

كتب- رامي بشاي:

أعلنت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، رفض ما تم نشره من محتوى عبر “مجلة الزمالك” الرسمية، وتم إعلان 3 قرارات بشأن الأمر.

التفاصيل بعد قليل..

c6504c86a5.jpg

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.

شاركها
سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا