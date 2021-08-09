تراند الفن: تراجع جديد لأسعار الذهب في مصر.. والجرام يفقد 11 جنيهًا اليوم

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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 9 أغسطس 2021 04:10 مساءً - كتبت- شيرين صلاح:
هوت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الاثنين، وفقد الجرام 7 جنيهات من قيمته دفعة واحده، مقارنة بأسعار تعاملات الصباح.
وكانت أسعار الذهب تراجعت في بداية تعاملات اليوم 4 جنيهات، لتصبح قيمة التراجع على مدار اليوم 11 جنيهًا.
قال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لـ”مصراوي”، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 765 جنيهًا مقابل 772 جنيهًا، مقارنة بتعاملات الصباح.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 655 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 874 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الذهب 6120 جنيهًا.
وعالميًا، انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الاثنين بنسبة 1.27% مقارنة بختام جلسة أمس، ووصل سعر الأوقية إلى 1740.5 دولار في الساعة 3:08 عصرًا بتوقيت القاهرة.
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