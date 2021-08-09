تراند الفن: في رأس السنة الهجرية.. أبرز 16 حدثًا في أول عام يبدأ به المسلمون تقويمهم

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 9 أغسطس 2021 04:10 مساءً - كتبت – آمال سامي:

يحتفل المسلمون اليوم “الأثنين” برأس السنة الهجرية، وفي السطور التالية نوضح باختصار أبرز أحداث العام الأول الهجري، والذي اختاره المسلمون ليبدأوا به تقويمهم الإسلامي في عهد الخليفة الفاروق عمر بن الخطاب..

1. تبدأ أول أحداث السنة الهجرية الاولى في تقويم المسلمين بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة.

2. نزول النبي صلى الله عليه وسلم بقباء وبناء المسجد فيه.

3. أول صلاة جمعة يصليها النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين حين ارتحل من قُبَاء إلى المدينة، إذ صلى النبي فيها بالمسلمين في طريقه ببني سالم، وهي أيضًا أول خطبة جمعة في الإسلام.

4. بناء المسجد النبوي وحجرات نساء النبي فيه.

5. إسلام عبد الله بن سلام، أحد أحبار اليهود.

6. أرسال النبي صلى الله عليه وسلم لزوجته سودة بنت زمعة، وبناته، واستقدامهن إلى المدينة.

7. تشريع الزيادة في صلاة الحضر ركعتان، وكانت صلاة الحضر والسفر ركعتين

8. ولادة عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، وهو أول مولود يولد للمهاجرين في الإسلام بعد هجرتهم للمدينة.

9. ولد النعمان بن بشير ، رضي الله عنهما، وهو أول مولود للأنصار بعد الهجرة.

10. وفاة الصحابيين كلثوم بن الهدم، وأسعد بن زُرَارة – رضي الله عنهما.

11. تشريع الأذان: وكان من قبل ذلك يجتمع المسلمون في الصلاة بغير دعوة، كره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعل جامع المسلمين بوق كأبواق اليهود حتى رأى عدد من الصحابة رؤيا الأذان ليقيمه بلال بن رباح.

12. معاهدة النبي صلى الله عليه وسلم مع يهود المدينة.

13. خروج سَرِية حمزة بن عبدالمطلب – رضي الله عنه – إلى سِيفِ البحر.

14. سرية عبيدة بن الحارث بن عبدالمطلب – رضي الله عنه – إلى بطن رابغ.

15. زواج النبي صلى الله عليه وسلم بالسيدة عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها.

16. سرية سعد بن أبي وقاص – رضي الله عنه – إلى الخرَّار