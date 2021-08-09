تراند الفن: عبدالله الهيل يشارك في مسلسل «الغابة»

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 9 أغسطس 2021 04:10 مساءً - أدمن ‏23 دقيقة مضت أخبار الفن والفنانين 13 زيارة

يستعد الفنان عبدالله الهيل للمشاركة في مسلسل “الغابة”، المقرر عرضه عبر عدد من المنصات الإلكترونية خلال الفترة المقبلة. كما انضم “الهيل”، لأبطال فيلم الأكشن «fake boss»، للمخرجة شيما البربري، التي انتهت من معاينة أماكن التصوير، وتدور قصته حول حول بطل أبطال القوى الخارقة من وجهة نظر مختلفة، وهي أن فكرة البطل الخارق فكرة مزيفة، ويعد الفيلم إنتاج مصري إيطالي، ويشارك في الفيلم فنانين مصريين، كما شارك في الكتابة السيناريست الفلسطيني تامر قمحيه. يذكر أن الفنان عبدالله الهيل شارك مؤخراً في عدد من المسلسلات منها مسلسل “الوداع”، من تأليف عبدالعزيز الطواله، وإخراج محمد الطواله، ومسلسل “عطر الجنة”، من تأليف حمد بدر، ومن إخراج سائد الهواري، ومسلسل “لمحات”، من تأليف حمد بدر، وإخراج حسين ابل.

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