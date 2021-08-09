تراند الفن: بالفيديو| أمين الفتوى يوضح حكم وديعة البنوك وكيفية حساب زكاة المال عنها

كتبت- آمال سامي:

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية في إحدى حلقات بثها المباشر عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، يقول فيه السائل: هل الوديعة في البنك لرفع مستوى الدخل بعد الخروج على المعاش حرام أم حلال؟ وكيف أحسب زكاة المال على العائد؟

أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن وضع المال في البنك سواء وديعة أو حساب توفير أو شهادات حلال وليس حرامًا، وأوضح شلبي أن حساب الزكاة يكون بداية بأن يكون له دخل يكفيه، فيحسب الزكاة على أصل المبلغ 2.5% منه، بالإضافة إلى الفوائد لو ظلت موجودة إلى يوم الزكاة.

وتابع شلبي: أما إذا كان الدخل لا يكفي صاحبه، ففي حالة السائل إن كان المعاش لا يكفيه ويصرف من العائد على احتياجاته فلا يخرج من أصل الوديعة، وإنما يخرج 10% من الفوائد فقط، لأنه لو أخرج من أصل الوديعة سوف يضطر إلى أن يفك الوديعة وسوف تتلاشى وتتآكل وقد يضطر إلى السلف ولن يصبح لديه ما يعيش منه، “لو كان المعاش ضعيفًا واعتمد على الأرباح اعتمادًا كليًا فيجوز أن يخرج الزكاة على الفوائد فقط بنسبة 10% ولا يخرج عن أصل الوديعة”.