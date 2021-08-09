تراند الفن: إيران: وفاة بكورونا كل دقيقتين وإصابة كل ثانيتين

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 9 أغسطس 2021 04:10 مساءً - طهران- (أ ف ب):

ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني يوم الاثنين 9 أغسطس 2021 أن شخصا يلقى حتفه كل دقيقتين بكوفيد-19، في الوقت الذي سجلت فيه الدولة الأكثر تضررا في الشرق الأوسط من الجائحة عددا قياسيا جديدا للوفيات اليومية بالمرض بلغ 588.

وتشكو السلطات من تجاهل المواطنين لقواعد التباعد الاجتماعي، وتقول وسائل الإعلام الرسمية إن المستشفيات في العديد من المدن لم تعد لديها طاقة لاستيعاب المزيد من المرضى.

وانتقد بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي المؤسسة الدينية الحاكمة في البلاد بسبب بطء حملة التطعيمات، إذ لم يحصل على لقاحات الوقاية من المرض بجرعتيها حتى الآن سوى أربعة بالمئة من سكان البلاد البالغ عددهم 83 مليون نسمة.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالمرض حتى الآن إلى 94603 وفقا لما ذكرته وزارة الصحة، بينما زادت حالات الإصابة بواقع 40808 في الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل الإجمالي إلى أربعة ملايين و199537 حالة في موجة تفش خامسة يعزى سببها لانتشار السلالة دلتا شديدة العدوى من الفيروس.

وقال التلفزيون الرسمي “كل ثانيتين يصاب شخص جديد بالعدوى في إيران وتقريبا كل دقيقتين يموت شخص بفيروس كورونا” وأشار إلى أنه تم رفع مستوى التحذير في أغلب أقاليم البلاد البالغ عددها 31 من البرتقالي منخفض الخطورة إلى الأحمر شديد الخطورة.

ويقارن هذا المعدل مع حالة وفاة واحدة تقريبا كل ثلاث دقائق قبل نحو شهر. ومنع الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي في يناير كانون الثاني استيراد اللقاحات المصنعة في الولايات المتحدة وبريطانيا وقال إنها غير موثوق بها وقد تفاقم العدوى. وألقت إيران بالمسؤولية عن عرقلة شراء اللقاحات وتسليمها من دول أخرى على العقوبات الأمريكية.

وحث الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، الذي تلقى أول جرعة له من لقاح محلي الصنع علنا أمس الأحد، المسؤولين على تسريع وتيرة التطعيم واستخدام “كل الوسائل الضرورية” لكبح الجائحة وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الرسمية.