تراند الفن: ضبط شخص لقيامه بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة بمدينة نصر

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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 9 أغسطس 2021 03:09 مساءً - كتب- علاء عمران:
تمكنت مباحث القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بسرقة مشغولات ذهبية من داخل إحدى الشقق وإعادة المسروقات
تلقي قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (أحد المواطنين – مقيم بدائرة القسم) يفيد باكتشافه كسر كالون باب الشقة (ملك والدة زوجته) كائنة بدائرة القسم، وسرقة كمية من المشغولات الذهبية من داخلها، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.
بالانتقال والفحص تبين وجود آثار عنف بباب الشقة وبعثرة محتوياتها وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها (عامل بشركة مقاولات – كائنة بذات العقار محل الواقعة).
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب “كسر الكالون”، وتم بإرشاده ضبط المشغولات الذهبية المُستولى عليها بمسكنه ، وباستدعاء المبلغ تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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