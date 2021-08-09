تراند الفن: تقارير تركية: عرض أخير من جالاتا سراي للأهلي من أجل ضم ديانج

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 9 أغسطس 2021 03:09 مساءً - كتب- إبراهيم علي أفادت تقارير صحفية تركية، أن النادي الأهلي، وضع مبلغ 9.5 مليون يورو من أجل بيع لاعبه المالي أليو ديانج. وشهدت الفترة الأخيرة محاولات من جانب جالاتا سراي للتعاقد مع ديانج خلال فترة الانتقالات الصيفية. ووفقاً لصحيفة “ajansspor” التركية، فإن النادي الأهلي وضع سعر 9.5 مليون يورو، لبيع لاعب خط وسط فريقه للفريق التركي. وقالت الصحيفة، إن النادي التركي كان قد قدم عرضاً للأهلي، لضم ديانج بمبلغ 5.5 مليون يورو. وأضافت الصحيفة التركية، أن جالاتا سراي يعتزم رفع المبلغ لضم ديانج، إلى 6.5 مليون يورو، على أن يكون هو العرض الأخير لضم اللاعب المالي. وأشارت الصحيفة التركية، إلى أن إذا لم يقبل النادي الأهلي، عرض الـ6.5 مليون يورو، فإن جالاتا سراي لن يتقدم بعرض جديد من أجل ضم ديانج.

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