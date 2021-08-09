تراند الفن: حيل تساعد المرأة الممتلئة على اختيار وتنسيق ملابسها بسهولة

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 9 أغسطس 2021 03:09 مساءً - كتبت نور جمال

ارتداء الملابس لإثارة إعجابك يمكن أن يعزز ثقتك بنفسك ويساعدك على الظهور في أفضل حالاتك.

ويمكنك ارتداء ملابس جيدة بأي مقاس من خلال اختيار الملابس التي تناسب قوامك، وتبرز أفضل ملامحك، بالإضافة إلى ذلك، قد تتلاعب بالألوان والمطبوعات لتحسين مظهرك، ثم أكمل مظهرك بالملحقات المناسبة، وبالطرق التالية التي نوردها وفقا لموقع “WIKIHOW”.

1- إبراز جمالك:

إذا كنت تعانين من مشكلة زيادة الوزن في الجزء العلوي أكثر من السفلي، فعليكِ التركيز على لفت الانتباه إلى أسفل من خلال ارتداء البناطيل الملونة مع بلوزة داكنة.

من ناحية أخرى، إذا كان الجزء السفلي من جسمك ممتلئًا، ارتدِ بلوزة ملونة للفت الانتباه مع بنطال أسود.

– الملابس المطبوعة:

تجنب ارتداء الملابس المخططة الجانبية، لأنها ببساطة تجعلك تبدو كفتاة ممتلئة، وقد تساعدك المطبوعات الأخرى على لفت الانتباه بعيدًا عن الأجزاء غير المرغوب فيها، على سبيل المثال، إذا كنت تريد ملابس تخفي بطنك، ارتد بنطالًا صغيرًا منقطًا بجزء علوي أسود.

– كيفية الوقوف:

تميل الكثير من السيدات البدينات إلى المشي بانحناءات أثناء محاولتهن إخفاء وزنهن، بمجرد أن يتم تقويم الظهر ورفع الذقن، ستبدو وكأنك فقدت بعض الوزن.

– قماش لامع:

يجب تجنب الأقمشة البراقة، مثل الملابس البراقة والجلدية والساتان لأنها تعكس الضوء، هذا من شأنه أن يجعلك تبدو أكبر مما أنت عليه بالفعل، حاول دائمًا اختيار فستان داكن اللون لتجعلك تبدو أنحف.

– الكورسيه:

لا غنى عنه حتى بالنسبة لنجوم هوليوود وخاصة النجمات السمينات مثل نجمة تلفزيون الواقع الأمريكي كيم كارداشيان، سيخفف المخصر ويشد المناطق المترهلة.

– تجنبي اختيار القمصان أو البلوزات ذات الياقة العالية، في حين أن النمط V يناسبك بشكل أفضل.

– تأكدي من وصول المعطف أو الجاكت إلى الوركين وقم بتغطية جميع العيوب في خصرك وبطنك.

– الجيب هي أفضل ملابس للفتيات السمينات.

– تجنب ارتداء الملابس الفضفاضة:

تعتقد بعض النساء أن ارتداء الملابس الفضفاضة هو أفضل وسيلة لإخفاء عيوب أجسادهن، ولكن في الواقع، يجعلونك تبدو ممتلئة.

ضعي في اعتبارك أيضًا عدم شراء ملابس ضيقة جدًا تبرز الوركين بطريقة غير سارة، يجب على النساء ارتداء الملابس التي تناسب أجسادهن تمامًا.

– تجنبي ارتداء الأقمشة الخفيفة لأنها تظهر عيوب جسمك:

هذا النوع من الأقمشة تلتصق بالجسم وتحدد شكله، اختر الأقمشة القطنية على سبيل المثال كواحدة من الأقمشة الثقيلة، يجب أيضًا تجنب الأقمشة الناعمة مثل الحرير والليكرا والجيرسي.

– تجنب الألوان الساطعة أو النيون واستخدم الألوان الأساسية والداكنة

مثل الأسود والرمادي والبربل والبني والأزرق الداكن، هذه الألوان ستغطي عيوب جسمك.

-إذا كان لديك قدر بطن، فستساعدك البلوزات الفضفاضة على تغطية هذا العيب.

-في حالة وضع الوشاح تأكد من أنه مصنوع من القماش الخفيف وضعه متدليًا بشكل عمودي.

ثانياً:

كيفية ارتداء الملابس عند زيادة الوزن لجعل الجزء السفلي من جسمك يبدو أنحف:

– احرصي على تجنب شراء تنانير عالية الخصر أو منخفضة الخصر للغاية، كلاهما يسلط الضوء على عيوب جسمك وزيادة الوزن، من الأفضل شراء التنانير ذات الخصر المتوسط بين التنانير العالية والمنخفضة.

– من الأفضل اختيار التنانير القصيرة بدون تفاصيل إضافية عند شرائها طويلة لجعل مظهرك أنحف، نظرًا لأن التنانير غير الرسمية والفضفاضة ستجعلك تبدو أقصر وليس أطول، هناك العديد من الأنماط للسيدات ذات المقاسات الكبيرة والتي يمكنك اختيارها لتبدو أنحف.