تراند الفن: الداخلية: ضبط 63 سلاحًا و153 قضية مخدرات وتنفيذ 44379 حكمًا قضائيًا متنوعًا

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 9 أغسطس 2021 03:09 مساءً - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 63 قطعة سلاح ناري، و153 قضية مخدرات، وتنفيذ 44379 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وأسفرت الجهود عن ضبط 63 قطعة سلاح ناري، بحوزة 55 متهمًا، وتنفيذ 44379 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط 2 تشكيل عصابي، ضما 9 متهمين ارتكبوا 5 حوادث متنوعة.

وضبط 153 قضية مخدرات بإجمالي 152 متهمًا، وضبط 22 متهمًا هاربًا، وضبط 12 متهمًا في أعمال بلطجة، وضبط 300 دراجة نارية مخالفة، وضبط 26050 مخالفة مرورية متنوعة، وتم فحص 33 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 7 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

ويأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.