تراند الفن: 8 نصائح بسيطة تساعدك على إذابة دهون البطن بشكل طبيعي

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 9 أغسطس 2021 03:09 مساءً - كتب – سيد متولي

إن فقدان الوزن ليس بالأمر السهل، بل إن فقدان دهون البطن أمر صعب، إذا كنت شخصًا يكافح من أجل فقدان دهون البطن، فإليك بعض التعديلات على نمط الحياة، التي يمكن أن تساعدك.

فيما يلي ثماني نصائح بسيطة، والتي عند اتباعها يمكنك إذابة دهون البطن بشكل طبيعي، وفقا لموقع timesofindia

نصيحة 1

حاول أن تستهلك 50 في المائة من إجمالي السعرات الحرارية اليومية خلال وقت الغداء لأن قوتك الهضمية هي الأقوى في ذلك الوقت، تناول أقل عدد من السعرات الحرارية أثناء العشاء، والتي يجب تناولها قبل الساعة 7 مساءً.

نصيحة 2

تعتبر الكربوهيدرات المكررة أمرًا مهمًا إذا كان هدفك هو فقدان دهون البطن، التقليل من استهلاك الكربوهيدرات المكررة، والابتعاد عن المشروبات المحلاة والحلويات والمكرونة والخبز والبسكويت والأطعمة الغنية بالزيت.

نصيحة 3

تناول الحلبة مع الماء في الصباح على معدة فارغة، يمكنك أيضًا نقع بذور الحلبة طوال الليل وتناولها في الصباح على معدة فارغة.

نصيحة 4

استهلك تمر هندي، يحسن الهضم ويعزز التمثيل الغذائي، وكل ذلك يساعد بدوره على إنقاص الوزن.

نصيحة 5

تناول مسحوق الزنجبيل الجاف لاحتوائه على عوامل حرارية مفيدة لحرق الدهون، يمكن أن يساعد تناول الزنجبيل المجفف في الماء الساخن في زيادة التمثيل الغذائي وحرق الدهون الزائدة، إذا لم يكن لديك مسحوق الزنجبيل الجاف في المنزل، يمكنك أيضًا تناول الزنجبيل الخام مع الشاي.

نصيحة 6

يعد المشي السريع عن طريق إمساك بطنك لمدة 30 دقيقة طريقة أخرى فعالة لحرق دهون البطن، يمكنك أيضًا تضمين اليوجا في روتين التمرين.

نصيحة 7

اشرب الماء الدافئ كلما شعرت بالعطش، يساعد الماء الدافئ في إنقاص الوزن عن طريق تنشيط عملية التمثيل الغذائي.

نصيحة 8

امضغ طعامك بشكل صحيح، يبدأ هضم الكربوهيدرات في فمك أثناء الاختلاط باللعاب، يساعد مضغ الطعام بشكل صحيح على تكسير الطعام في الفم قبل انتقاله إلى الجهاز الهضمي، كما أنه يساعد في تنشيط هرمون الشبع وبالتالي تنبيه العقل عندما تكون المعدة ممتلئة.