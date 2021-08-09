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عمر شويل - جدة اكتب اسمك على صور تهاني وتبريكات بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1443 سوف نقدمها إليكم عبر هذا المقال، حيث أن مع اقتراب العام الهجري الجديد يتمنى جميع المسلمين أن تكون هذه السنة الجديدة جيدة ويكون فيها أقرب إلى الله تعالى، فإن بداية العام الهجري يكون من المناسبات المميزة التي ينتظرها جميع المسلمين من عام إلى آخر، حيث أن السبب في الإحتفال بهذه المناسبة يكون نتيجة إلى خروج الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة حتى يتخلص من الضرر والأذى الذي حدث له بسبب الكفار الموجودين في مكة، بالإضافة إلى أن بمجرد خروج الرسول من مكة إلى المدينة أصبحت الدعوة للإسلام عامة وليست خاصة.

اكتب اسمك على صور تهاني وتبريكات بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1443

يكون اليوم الأول من شهر محرم هو بداية السنة الجديدة الهجرية أو المعروفة بالسنة العربية، حيث يكون شهر محرم هو الشهر الأول الموجود في التقويم الإسلامي الذي يعتمد على مراقبة القمر ومتابعته، وفي هذا العام 2021 تأتي بداية السنة الهجرية الجديدة في يوم 10 أغسطس في المملكة العربية السعودية ومعظم البلاد الإسلامية ويوم 9 أغسطس في مصر، حيث بدأ الأخذ بالتقويم الهجري من بداية هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، والتي كانت في سنة 624 هجرياً فإن الرسول هاجر من مكة إلى المدينة المكرمة بسبب رغبته في تحويل الدعوى للإسلام وجعلها من خاصة إلى عامة، كما أنه أراد التخلص من أذى الكفار الذي حدث للمسلمين جميعاً، ولهذا يكون ذلك اليوم حدث مهم وعظيم بالنسبة إلى جميع ومختلف المسلمين في كافة الأماكن بالعالم، يستطيع الأشخاص الإحتفال به بالكثير من الأمور حيث إرسال المباركات أو كتابة الأسماء على الصور التي تكون خاصة بالتهنئة، وحتى تتمكن من كتابة اسمك على صور مميزة للتهاني بحلول السنة الهجرية عليك باتباع الآتي:

خطوات كتابة اسمك على كروت معايدة رأس السنة الهجرية

اختيار التصميم الذي يكون متناسب معك وترغب في كتابة اسمك عليه.

كتابة الإسم بسهولة في خانة الأسماء.

النقر على أيقونة صناعة صورة.

تستطيع تحميل الصورة بعد ذلك بكل سهولة ومشاركتها مع الأهل والأصحاب.

كروت معايدة.. صور اكتب اسمك للتهنئة بالعام الهجري الجديد

بطاقات تهنئة.. تهاني وتبريكات بمناسبة العام الهجري الجديد

بعدما أوضحنا إليكم كيفية كتابة الإسم على الصور المميزة الخاصة بتهاني بداية السنة الهجرية، سوف نقدم إليكم مجموعة من المسجات للتهنئة بتلك المناسبة، حيث أننا جمعنا إليكم مجموعة من أفضل الرسائل التي تستطيع إرسالها على فيسبوك أو الواتساب أو أي من مواقع التواصل الإجتماعي الأخرى، حتى تستقبل العام الهجري الجديد مع الأصدقاء:

أتمنى لك الأفضل في بداية العام الهجري الجديد والتفاؤل بقدوم سنة سعيدة كل عام وأنتم إلى الله أقرب.

كل عام وأنتم أقرب إلى الله بمناسبة بداية العام الهجري الجديد.

أرق وأسمى التهاني نرسلها إلى أغلى وأعز الأصدقاء بالكون.

أهنئك بقدوم العام الهجري الجديد أتمنى لك فيه أن تكون جميع أيامك سعيدة وكل عام وأنت بخير.

بآيات من القرآن أهنئك بالعام الهجري الجديد وأرسل لك أجمل التهاني.

رسائل تهنئة بقدوم العام الهجري الجديد.. عبارات مكتوبة للأصدقاء

إن المناسبات تعتبر هي الوقت المثالي من أجل القيام بالصلح مع المتخاصمين، كما أنها تكون الوقت الجيد من أجل التقرب من الأهل والأصدقاء ولأن التكنولوجيا أصبحت هي الأقرب للجميع، لذلك يرغب كافة المسلمين بتهاني بعضهم البعض من خلال الكلمات، حيث أن السنة الهجرية الجديدة تكون يوم عظيم يقوم به الأشخاص بالاحتفال مع بعضهم، من خلال الدعاء وكتابة الأسماء على الصور وتبادل المباركات والتهاني والرسائل بينهم، ولذلك سوف نقدم إليكم مجموعة من أفضل المباركات لإرسالها إلى الأهل أو الأصدقاء.

مع مرور عام وبداية عام جديد أذكرك بأنك الشعاع الذي ينير القلب، كل عام وأنت بخير.

مع بداية العام الهجري الجديد أتمنى من الله تعالى، أن يزين أيامك في هذه السنة الجديدة.

اقترب العام الهجري الجديد كل عام وأنت بخير، أتمنى لك فيه دائماً الأفضل وأن يبلغك الله تعالى هذا العام وأنت بخير ومسرور.

خدمات التهنئة برأس السنة الهجرية من ثقفني

نقدم لكم كالعادة وعبر ثقفني باقة من الخدمات المتنوعة في كل مناسبة هامة ومن ثم فإننا نقدم لكم بعض الخدمات المتعلقة بتهنئة رأس السنة الهجرية وتهنئة رأس العام الهجري الجديد:

مسجات تهنئة بالعام الهجري الجديد للأهل والأحباب

كلماتي تعجز على وصف مدى سعادتي بتواجدك في هذا العام الهجري الجديد بصحبتي، أتمنى وأرجو أن يكون هذا العام هو الأفضل والأسعد بين جميع الأعوام الماضية.

لقد مر عام سريعاً وأتى عام هجري جديد، أتمنى لك فيه قلب سعيد وعمر مديد يا أغلى وأقرب الناس إلى كل عام وأنت بخير.

خدمات كتابة الأسماء على الصور من ثقفني

نقدم لكم عبر ثقفني باقة من خدمات اكتب اسمك على صور التهاني بالأعياد والمناسبات ونعدد لكم في الجزء التالي بعض هذه الخدمات:

اكتب اسمك على صور تهنئة عيد الأضحى 2021. اكتب اسمك على صورة جمعة مباركة تهنئة بيوم الجمعة. اكتب اسمك على صور عيد الأم 2021. اكتب اسمك على صور صباح الخير لتحية أصدقائك وأحبابك صباحاً. اكتب اسمك على صور رمضان 2021 (رمضان أحلى مع). كتابة أسماء على صور تهنئة عيد الفطر (اكتب اسمك على صورة عيد سعيد).

وفي النهاية اكتب اسمك على صور تهاني وتبريكات بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1443 بشكل سهل وبسيط، حيث أن كثير من الأشخاص يفضلون كتابة أسمائهم على صور خاصة بالتهاني والمباركات، ثم تبادلها مع الأهل والأقارب.